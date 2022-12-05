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Fed傳聲筒估：12月將升息2碼

財經新聞組／綜合報導

美國11月就業報告多項數據強勁，引發市場對聯準會（Fed）繼續激進升息的擔憂，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報首席經濟記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，Fed本月會議預料仍朝升息2碼邁進，但這份最新的就業報告卻也凸顯利率在明年上半年升破5%的風險。

資深Fed官員在近來的公開發言中已紛紛表明，可能在12月會議上減緩升息步伐，終結連續四次升息3碼的空前步調。同時他們也釋出訊號，正朝持續升息邁進，在明年春季前至少將利率升到5%左右。

例如芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡思2日呼應，Fed本月升息幅度可能降至2碼（0.5個百分點）的說法，但儘管如此，他也說利率終點勢得升得更高。

從期貨市場交易來看，在就業報告出爐後，投資人認為Fed主要利率在2023年6月會臨近5%，比就業報告公布前上升0.1個百分點。

蒂米羅斯在文章中指出，在勞工部2日公布的非農就業報告中，可能引發Fed官員擔憂的是修正後的薪資成長數據，因為這顯示薪資近幾個月加速攀升。

儘管Fed主席鮑爾和他多名同僚都不認為薪資成長在推高物價上扮演吃重角色，但他們很擔心勞動力需求強勁加上通膨高漲，會創造薪資和物價同步攀高的情況，亦即工資-物價螺旋式上升。

鮑爾11月30日說：「我們認為還沒到那地步，但高通膨若維持五年，情況不可能還是這樣，而那（利率）並不會非常快就影響薪資和物價設定的過程。」

在締造1980年代初期以來最快升息速度後，Fed官員已釋出訊號，他們正進入這輪升息循環的新階段，如今試圖更審慎地決定必須把利率升多高、維持多久時間，來降低通膨。

根據鮑爾的說法，他和他的同事都傾向「放慢速度、有點是用摸索的方式，升到認為合適的水準」，並「維持在高水準較長的時間，別太快鬆綁政策」。他們都不想對經濟造成不必要的傷害。

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