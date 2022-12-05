聚焦工薪族 潘尼百貨拚重生

潘尼百貨在2020年疫情爆發後陷入破產。（Getty Images）

潘尼百貨(JCPenny)被新冠疫情壓垮、聲請破產 後，去年11月延攬零售業 老將羅森(Marc Rosen)出任執行長，前途充滿挑戰，但他毫不退縮，深信大幅轉型可讓這個老字號招牌重生。

JCPenney是20世紀的零售業支柱，為中產階級消費者提供負擔得起的服裝和家居用品；疫情爆發前苦苦掙扎十多年，2020年疫情爆發後不支倒地、陷入破產。

曾在沃爾瑪(Walmart)和李維牛仔服飾公司(Levi's)工作過的零售業老將羅森，對於重振這個120年老字號百貨公司義無反顧，毫不猶豫的想讓這家公司不重蹈其他百貨公司的滅亡覆轍。

羅森將轉型大計聚焦於吸引多元化的工薪家庭。潘尼百貨顧客年薪多介於5萬至7萬5000美元，約30%是黑人、原住民和有色人種，比例高於許多同業競爭對手。

為了繼續擁抱這些顧客，潘尼與美妝用品業者絲芙蘭(Sephora)結束合作關係後全面改革策略，此外，重新裝潢店面、引進新的知名品牌和自有品牌服裝暨家居用品品牌，並且改善技術和線上購物體驗以擴張線上業務，目前網購營業額僅占四分之一，落後對手。

羅森聲稱，如今顧客比過去更頻繁到店裡逛，多年來首見，家用品等主要部門重拾市占率；但追蹤零售市場人流的Placer.ai統計，截至10月，潘尼百貨人流量較去年同期減少29%，另根據SimilarWeb，其網路流量僅增加1.26%。

如今假期旺季登場，羅森任期將滿一年，正面臨嚴俊考驗。潘尼聲稱假期銷售季有好的開始，但主要顧客因40年最高通貨膨脹率而感到很大壓力，刪減潘尼百貨主賣的非必需品。

羅森還必須從潘尼多年管理不善和失敗戰略中汲取教訓。

潘尼對手環伺，除了亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)和目標市場(Target)等大廠，TJMaxx、Marshalls及其他平價零售商以低價銷售設計師品牌，也構成威脅。

潘尼百貨1902年從懷俄明州發跡，一開始是名為Golden Rule的乾貨店。

創辦人彭尼(James Cash Penney)快速擴大業務，1917年有175家商店，更名JCPenney，1929年股市崩盤和大蕭條 前夕，已有1000家商店。潘尼以低價著稱，最初商品只能以現金購買、不能刷卡。

這家百貨公司在大蕭條下倖存，1950年被財富雜誌(Fortune Magazine)評為「軟商品之王」(King of Soft Goods)，彭尼被譽為「擁有千名夥伴的男人」。彭尼1971年去世時，潘尼百貨已有1600多家商店，多半設在郊區新購物中心內，為全美第五大零售業者。

到了1980、1990年代，折扣商沃爾瑪、目標市場崛起擴張，潘尼顧客被搶走。

2008年經濟大蕭條時，潘尼受衝擊，之後經濟復甦，已很難重拾流失的顧客。2010年底，銷售量較2006年高峰衰退10%，對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)審視一番後大手筆買下潘尼大半股份，並任命蘋果公司(Apple)前門市負責人強納森(Ron Johnson)任執行長。

強納森一上任全盤改革潘尼的廣告、標誌和商店設計；緊接著又放棄原本有忠實追隨者的頂級品牌、推出中等收入客戶不搭調的新品牌，而且取消優惠券。

2012年潘尼銷售較前一年大減25%，強納森隔年黯然下臺，任期17個月。

之後，潘尼換好幾任執行長、不斷調整策略，並在數十年內首度重新將小家電納入產品線，顧客不青睞。2011年起每年都未獲利，2015年開始銷售額也年年下降。2020年5月，潘尼經營118年後申請破產。

潘尼百貨目前有670個店面，多年來首見低負債。兩大購物中心房東Simon Property Group和Brookfield Asset Management2020年秋季出資將潘尼從破產泥淖中救出。

破產過程中，潘尼重組債務並關閉200多家門市。

羅森不像前幾任執行長急著開發新顧客，而是說服精打細算的老顧客頻繁光顧潘尼百貨、購買更多類商品。針對美容商品，目前約20%來自網路商店夥伴Thirteen Lune，主打有色人種創立的品牌，引起顧客共鳴。

零售業專家認為，在羅森帶領下，潘尼有所改善，目標顧客與競爭對手不同的策略非常精明，頂級供應商願意回頭提供商品；服飾代工業者Randa Apparel & Accessories營銷長卡茨(David Katz)說，業內很多人本來對潘尼不屑一顧，如今成了好夥伴，供應商相信潘尼百貨會有效率的銷售產品。

通貨膨脹是眼前的大挑戰，為此，羅森計畫在假期期間以2019年價格提供部份商品。