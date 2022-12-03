抗通膨何時勝利？克魯曼、布蘭夏籲2%目標上調至3%

紐約時報專欄作家克魯曼。 （路透）

美國抗通膨之役進入新階段，隨著物價和租金成長已減速，焦點轉向工資成長能否減緩。聯準會（Fed）主席鮑爾在布魯金斯學會演說時就指出，升息打通膨已見到初步進展，包括房市等對利率 敏感的部門景氣已趨緩，但勞動市場有必要進一步降溫，Fed才有信心把通膨率壓向2%的目標，但現在「工資成長仍遠高於與2%通膨率相稱的水準」，「恢復物價穩定仍有漫長的路要走」。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄撰文說，要評估整體經濟景氣是熱還是冷，工資成長可能是相當好的指標；倘若工資並未盤旋而上，就不會形成「工資-物價螺旋式上漲」。就這方面而論，2日出爐的美國11月非農就業報告是壞消息，不僅當月新增就業人數高於預期，10月數據還大幅上修，顯示「離通膨大幅下滑可能還很遠」。

克魯曼觀點

克魯曼說，若去除統計雜訊，美國基礎（核心）通膨率或許「在不遠的將來」就會降下來，但可能仍會比Fed的2%通膨目標高出一大截。屆時Fed將面臨棘手決定：何時宣告戰勝通膨？

他和許多經濟學家長久來主張2%的目標太低，應上調到3%、甚至4%。前國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家布蘭夏（Olivier Blanchard）上月底也在金融時報（FT）撰文宣稱，此時先進經濟體有充分理由把通膨目標提高到3%。

克魯曼解釋，現行通膨目標訂在2%而不是0%，是一種「折衷」水準，既低得讓捍衛物價穩定者宣稱此目標「實質」為零，又高得足以對經濟產生「潤滑」作用，萬一衰退來襲，能給Fed空間降利率，增強抗衰退效力。而隨著更多國央行 採行2%通膨目標，久而久之形成「傳統」。

然而，克魯曼指出，過去15年來，從2008年金融危機到新冠疫情危機，經濟遭受的衝擊出乎意料，也因此需要更多潤滑。在金融海嘯最低潮，即使利率降到0%，仍不足以促成充分就業，這在通膨率2%時是難以想像的。克魯曼認為，假如金融海嘯前美國的通膨率是4%，也就是雷根總統第二任時的水準，那可能給Fed更多餘裕降息以提振經濟。

如今，疫情已大幅改變人們工作和購物方式，凸顯調整的問題比預期還要大，而若能接受3%、甚至4%的通膨率，而不是堅持通膨率必須一路降到2%，問題會更好解決。

癥結在於，Fed官員相信，假如明說通膨目標不再是2%，可能打擊抗通膨公信力。

但克魯曼說，未來數月，Fed終究得面臨抉擇：為了把通膨壓到2%目標，不得不引發一波經濟衰退；或者，把目標調高一點，並且在通膨降到「相當低」但未低到2%時，宣告抗通膨之戰已勝利。克魯曼贊同布蘭夏的看法：Fed若能把通膨率壓到3%，即可喊停。

布蘭夏觀點

布蘭夏主張，Fed修訂2%通膨目標，此其時矣。基於「成本vs.效益」分析，他早在2010年就提議把通膨目標改訂為4%。這麼做的好處是，賦予決策當局更大空間在必要時降息，降低受制於零利率下限（zero lower bound）的風險；另一方面，與高通膨（比方說10%）相比，通膨目標從2%上調至4%的代價相當小。然而，此提議遭各國央行否決，唯恐公信力受損。

結果呢？從2010年算起的155個月當中，就有95個月美國政策利率位於零利率下限，直到最近連番升息才改觀。日本和歐元區就更別提了，過去12年幾乎全陷入那個下限無法脫困。

於是，各國央行迫不得已，只好訴諸另類工具，從「稍微負的名目利率」到「量化寬鬆」（QE），能用的工具幾乎都用了，不僅用起來很複雜、實際效力有限，甚至會產生各種副作用。這顯然已強化有必要上調通膨目標的論據。

那麼，與12年前相比，現在為什麼更有必要修訂通膨目標呢？

布蘭夏說，當年通膨很低，民眾和企業根本不當一回事，自然也不會思考如何反應。但新冠肺炎疫情爆發後，通膨飆升得令人怵目驚心，工資和產品/服務定價決定變得對通膨更敏感，長久來「錨定」的通膨預期也變得更有「脫錨」之虞。凡此種種，都使貨幣決策任務更為棘手。

綜合觀之，布蘭夏的結論是：調高通膨目標是有利的，而對美國和其他先進經濟體而言，適當的目標可能較接近3%，而不是當年提議的4%。

問題是，央行是否仍會擔心公信力受損，而維持現狀？現在通膨高高在上，央行從上方把2%目標稍稍拉高，仍是在打通膨，只不過最後目標壓得沒那麼低。對照下，當年通膨是低於2%，央行若把目標往上調，像是縱容通膨「超標」似的。

布蘭夏認為，快則2023年慢則2024年，美國通膨率就可望降到3%，屆時「值不值得付出更多經濟代價好把通膨壓到2%」，勢必會引起激辯。據他推測，央行到時候也許不會正式宣布上調通膨目標，但或許會讓通膨率高於2%一陣子，至於最後會不會修改，只能拭目以待。