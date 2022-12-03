表現太差 20年來首見多轉空

美股 今年以來的糟糕表現，讓華爾街 策略師們從過去20年一直看好轉向看跌。

調查顯示，華爾街策略師平均預測史坦普500指數明年將下跌，這是至少1999年以來整體預測首次為負面。

調查顯示，策略師們的平均預測到2023年底時，史指將較1日收盤點數4076.57點再下跌逾1%。這代表隨著金融危機以來美股表現最糟的一年接近尾聲，多數投資 人變得越來越悲觀。

此外，策略師們對史指明年的目標價差距是2009年來最大。最看好的策略師預計史指明年底之前將上漲10%，而最悲觀的策略師則預計將下跌17%。這反映出投資人對Fed政策走向以及經濟是否會陷入衰退的爭論。

American Century Investments多種資產策略投資總監維斯(Rich Weiss)表示：「對經濟前景的分歧是導致對史指預測出現分化的原因。」「股市連續兩年下跌的情況並不經常發生。假設這次衰退真的很糟糕，股市下跌或持平的時間會更長。」

根據歷史統計，近一個世紀以來，美股連續兩年以上下跌的情況只發生過4次，最近的一次發生在網路泡沫破裂時期。

史指今年來已下跌超過14%。2022年對投資人而言很不利，他們不斷被一段時間的強勁反彈吸引回來，結果卻眼睜睜看著股指跌至新低。除了大宗商品，幾乎所有主要金融資產都出現下跌。

大多數投資人和策略師都沒有預見到通膨的到來，部分原因是Fed最初認為通膨是暫時的。這導致後來Fed不得不加快收緊貨幣政策的步伐，以遏制失控的物價飆升。

史指在10月跌至今年低點3491.58點，較1月高點下跌約28%。雖然目前已較10月低點反彈約14%，但仍較策略師12個月前做出的最悲觀預測低了300多點。