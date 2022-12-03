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擺脫就業數據 道指由跌轉升

財經新聞組／綜合報導

美股收復早盤的大部分跌幅，因為投資人放過高於預期的勞動數據，將眼光投向即將召開的Fed會議。

道瓊工業平均指數在盤中一度下跌350多點後，收盤上漲34.87點或0.1%至3萬4429.88點。史坦普500指數下跌4.87點或0.12%至4071.7點，早盤一度下跌1.2%。那斯達克綜合指數也收復失地，下跌20.05點或0.18%至1萬1461.5點；早盤一度下跌1.6%。

三大指數本周都呈上揚，其中那指漲幅最大，接近2.1%。史指上漲1.1%，道指上漲0.2%。本周為三大股指自10月以來首次連周上漲。

2日公布的勞動數據顯示11月就業人數新增26.3萬人，漲幅高於《道瓊》調查經濟學家預期的20萬人。平均時薪也高於預期，環比上漲0.6%，同比上漲5.1%。失業率穩定在3.7%。

數據公布後股指大跌，但隨著時間過去，市場收復大部分跌幅。市場觀察人士將原因歸因於Fed主席鮑爾30日發表講話證實最快12月開始放緩升息後，投資人越來越能夠擺脫對個別經濟指標的影響。

這是Fed 12月13日至14日為期兩天的會議前的最後一份就業報告，預計Fed將從近幾個月的3碼(75基點)升息幅度縮小至2碼(50基點)。

指數 就業 投資

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