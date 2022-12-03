今年有沒有聖誕行情？很難說

聖誕假期將近，美股投資 人們開始像往年一樣期待聖誕老人的禮物：「聖誕行情」(Santa rally)，但今年是否會有禮物還很難說。

根據《道瓊》，12月向來是一年中美股表現最好的月份之一。自1928年以來，史指的12月平均漲幅約為1.7%。

分析認為，12月人們往往會為退休帳戶存入資金，有新錢湧入市場，推高股市。數據顯示，12月美股上漲的可能性約為70%。

美國商銀策略師在最新報告中指出，從感恩節至元旦前，史指上漲機率為71%，平均回報率為1.49%，中位數為1.7%。平安夜到元旦前夕的漲幅大於感恩節到聖誕夜期間。

獨立研究機構TS Lombard全球宏觀策略師孔寧(Skylar Montgomery Koning)指出，年底美股行情普遍優於全年平均水平，並往往會在聖誕節 前兩周上漲。

Carson Group首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)也表示美股正邁入季節性牛市，可望在年底出現一波強勁反彈。

但今年情況可能有所不同。孔寧指出，從10月的美股回報率就可以證明，基本面的力量可以抵消一切季節性行情，該月的平均回報率明顯低於中位數，「從歷史上看，10月最高回報率為11%，而最低回報率為-22%。10月平均回報率明顯低於中位數，這是因為歷史上10月曾出現過兩次崩盤：單日跌幅逾20%的1987年黑色星期一以及2008年的雷曼風暴。」

今年有三個重要因素會阻礙「聖誕行情」。首先，美股已經「漲過頭」。媒體分析認為，史指已從10月低點回升13%，而第4季漲幅中位數僅5.5%。

此外，今年年底美股將面臨眾多高風險事件。再者，Fed將在12月14日召開今年最後一次會議，前一天將公布11月CPI，屆時市場會獲得一組新的預測和點陣圖。同時，經濟衰退的預期也將進一步阻擋聖誕行情。