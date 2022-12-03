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科技業裁員潮 衝擊H-1B簽證者

財經新聞組／綜合報導
亞馬遜的H-1B簽證申請數量最多。（美聯社）
亞馬遜的H-1B簽證申請數量最多。（美聯社）

經過多年無止境的擴張，科技業進入撞牆期，經營方向轉向保有現金，導致每月裁員數千人，11月裁員人數尤其激增。

雖然突然失去薪水對任何人來說都是毀滅性的，尤其是在假期期間，但最近的裁員浪潮對美國的科技員工影響尤其巨大。如果無法在短期內找到新工作，他們可能就會被要求離開美國。

科技業者是獲得H-1B簽證最多的雇主之一，這些簽證授予從事通常需要大學學位和額外培訓的專業人士。多年來，矽谷一直依靠政府簽發這種臨時簽證在工程、生技和電腦科學等技術領域雇用數千名外國勞工。這是科技公司公開捍衛移民權利的一個重要原因。

持臨時簽證的遭裁員工通常有60到90天時間找新工作，這樣就可以避免被驅逐出境。

專為科技工作者爭取簽證的加州Mountain View移民律師奧爾康(Sophie Alcorn)說，「許多人都面臨60天的寬限期。他們需要找到一份新工作來資助他們，如果找不到，就必須離開美國，所以這對每個人來說都是壓力很大的時期。」

本已嚴峻的就業形勢在11月進一步惡化，Meta、亞馬遜、推特、Lyft、Salesforce、惠普和DoorDash都宣布大幅裁員。根據網站Layoffs.fyi收集的數據，11月有超過5萬名科技工作者被解雇。

根據美國國家政策基金會對美國移民數據的審查，在2021財年，亞馬遜獲批的H-1B簽證申請最多，為6182份。谷歌、IBM和微軟也名列前矛。在通貨膨脹飆升和對經濟衰退的擔憂引發最新一輪裁員之前，美國的外籍勞工已經度過了瘋狂的幾年。

川普政府敵對移民態度使H-1B計畫面臨風險。他在2020年總統任內簽署一項行政命令，暫停工作簽證，包括那些具有H-1B身份的人，聲稱它們損害了美國人的就業前景。拜登總統讓這項禁令在去年到期截止。

工作簽證 裁員 H-1B

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表現太差 20年來首見多轉空

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