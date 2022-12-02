恐慌指數VIX跌破20 投資人對美股展望日益樂觀

VIX美股恐慌指數1日續跌，且跌破關鍵的20點，至三個月低點，代表華爾街似乎對股市未來展望日益樂觀。 （路透）

美國股市周四（1日）收盤漲跌互見，但有「美股 恐慌指數 」之稱的芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（VIX）續跌，且跌破關鍵的20點，三個多月低點附近，彭博資訊報導，這似乎代表華爾街 對股市未來展望日益樂觀。

VIX 1日盤中一度跌至19.80點，收盤略升至19.84，是8月18日以來最低，當時股市交易熱絡，VIX常跌至20以下。最近一次觸及高點是在10月11日，當日收報33.63。

VIX以美股史坦普500指數的選擇權價格，來衡量未來30日的隱含波動率，是評估投資人感受的重要指標。VIX昨日之所以跌破20這個關鍵點位，主要受聯準會（Fed）主席鮑爾11月30日發表的鴿派談話影響。鮑爾說最快可能在本月決策會議放慢升息步調，帶動股市大反彈，道瓊指數當日大漲逾700點。

VIX下滑可能暗示華爾街看壞股市的氛圍正在消退。美銀（BofA）的「賣方指標」顯示，現在是最接近買進訊號的時刻，為2017年來首見；該指標追蹤美國賣方策略師對股票的平均建議配置。不過，摩根大通策略師警告說，隨著Fed進一步升息和經濟可能陷入溫和衰退，美股在2023上半年可能大跌。