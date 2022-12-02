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消費需求堅實 通膨趨緩

編譯任中原／綜合報導

美國10月個人消費支出（PCE）持續熱絡，通膨指標明顯下降，尤其是扣除能源與食品之後的PCE核心平減指數升幅縮小更多；消費需求堅實，通膨進一步趨緩，可以確定聯準會（Fed）12月13-14日會議的升息幅度將縮小為2碼。

美國商務部1日公布，10月個人消費支出比9月增加0.8%，符合預估，比9月時0.6%的增幅更大；扣除通膨後的實質支出增加0.5%，符合預估，也高於9月時的0.3%升幅。商品類實質支出月增1.1%，靠汽車銷售增加帶動；服務類支出溫和增加0.2%，主要是由接待業及食品服務業支撐。

而整體PCE平減指數比9月上升0.3%，低於預估的0.4%，與9月的升幅相同，顯示近期通膨壓力稍降；比去年同期上升6.0%，符合預估，但低於9月時的6.3%升幅（修正後數據）。

最受關注的核心PCE平減指數更比9月溫和上升0.2%，升幅為今年來的第二小，遠低於9月時的0.5%，也低於預估的0.3%；比去年同期上升5.0%，符合預估，但低於9月時的5.2%升幅（修正後數據）。

經濟學者指出，10月消費支出偏強，對經濟成長有利；PCE平減指數升幅低於預估，尤其核心平減指數升幅明顯縮小，更進一步支持Fed將於12月會議升息2碼。由於兩項數據皆屬有利，為美國經濟「軟著陸」燃起了希望。

指數 升息 商務部

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