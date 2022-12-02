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財經簡訊

財經新聞組／整理

福特投資電動引擎廠1.8億元

福特汽車將額外投資1.49億英鎊(1.8億美元)，以將其位於英格蘭北部Halewood引擎廠的電動車(EV)驅動裝置產量提高70%，以加速推進電動化進程。從2024年開始，該廠的電力驅動單位產能將從25萬台增加到每年42萬台。這也使福特在內燃機廠向電動車零件生產轉型的總投資額達到3.8億英鎊。

小摩下修史指每股獲利預測

摩根大通下修史坦普500企業2023年獲利預測，因需求和定價能力減弱、獲利率壓縮以及回購有限。估計明年史指成份股每股獲利為205元，較早前預測的225元下修9%。他們還表示，隨著Fed收緊貨幣政策削弱基本面，史指可能會在2023年上半年「重測」今年低點3491.58點。

特斯拉在中國召回43.5萬輛

特斯拉將在中國召回超過43.5萬輛車，並發布軟體更新以修復尾燈問題。中國國家市場監管總局指出，共有14萬2277輛Model 3和29萬2855輛Model Y可能受到軟體缺陷影響，導致汽車尾燈出現不亮的問題。特斯拉將遠距發布軟體更新來解決問題。

Roivant與輝瑞合作開發藥物

Roivant Sciences和輝瑞公司(Pfizer)宣布成立一個部門來開發RVT-3101，這是一種用於治療炎症性腸病的藥物。該藥治療潰瘍性結腸炎的療效目前正進入中期研究評估。根據條款，Roivant將負責為開發提供資金，並在獲得批准後保留RVT-3101在美國和日本的商業化權利。

首申失業金22.5萬 低於預期

勞工部表示，截至11月26日當周，初領失業金人數22.5萬人，低於預期的23.5萬人，較修正後前值24.1萬人減少1.6萬人；4周移動平均值22.7萬人。有一周時間落差的持續申領人數160.8萬人，較上周未修正的155.1萬人增加5.7萬人，高於預期的157.3萬人；4周移動平均值150.85萬人。

立法通過 防鐵路工會罷工

美國聯邦眾議院11月30日投票通過法案，搶在聖誕節前夕阻止美國鐵路系統停擺，避免貨運列車因人員罷工停駛發生災難。美國國會議員在節前的關鍵時刻出手干預，打破了勞資僵局。這項法案有效迫使持反對意見的工會，接受9月就加薪所達成的協議，此前多數工會已同意了這份協議。

特斯拉 投資 電動車

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科技股雖反彈 前景仍不看好

下一則

報告：全球實質薪資 首見下滑

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