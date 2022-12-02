科技股雖反彈 前景仍不看好

在Fed主席鮑爾釋出鴿派言論後，美股30日大漲。以科技股為主的那斯達克綜合指數 漲逾4%，道瓊工業指數更是步入「技術性牛市」，史坦普500指數自4月以來首次漲破200日移動均線。

市場目前對於Fed 12月升息 2碼(50基點)的預測已提升至81.8%，升息3碼(75基點)的預測剩下18.2%。

Carson Group首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示，美股正邁入季節性牛市，可望在年底出現一次強勁反彈：「我們正逐步進入一年中的季節性牛市，同時由於通膨見頂及Fed很快轉向鴿派，我們可能在年底迎來一次強勁反彈。」

不過，Cutter & Co股票和固定收益交易員艾爾瑞德(Steve Allread)認為，30日的漲勢主要是由空頭回補推動：「我不認為這真的會改變基本面，這種衝擊可能是空頭回補，市場對鮑爾的言論有點高興過頭。」

然而，華爾街分析師對於科技股的看法仍然呈現一定悲觀的態度。

資產管理機構BK Asset Management宏觀策略師施羅斯伯格(Boris Schlossberg)認為：「貨幣政策上，Fed雖然暗示放緩升息，但終端利率預期正在升溫。隱含的Fed目標利率升至5.25%，被視為無風險的美國國債殖利率 隨之上升，這對基於未來收益和現金流預期的估值體系造成了衝擊。」

此外，美股策略師亞當斯(Gina Martin Adams)也預計，2023年科技業的獲利將下降，比最近一次10月中旬預測的每股獲利成長3.8%表現更差。

而美銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)和其團隊也認為，2023年十大最佳操作中，賣出科技股也位列其中。

他們指出，今年以來那指累跌約28%，但科技股仍被高估。貨幣寬鬆時代落幕對高權值的科技股是個重擊，而且，科技業還得面臨監管增加的風險。（財經新聞組）