11月裁員數升 員工開始自我調整

根據Challenger, Gray & Christmas的報告，雇主11月宣布裁員 的比率是一年前的5倍多。總體而言，美國企業在11月裁員7萬6835人，其中以科技業為首。今年至今，科技公司已宣布裁員近8.1萬人。

雖然數字看來驚人，但今年至今的裁員總數是該機構自1993年開始統計裁員情況以來的第二低記錄。去年是最低水平。

Challenger, Gray & Christmas資深副總裁查林傑(Andrew Challenger)表示，「當我們觀察整體資遣情形時，雖然較過去兩年的低點些微回升，但未見大幅裁員活動。」

隨著裁員繼續成為頭條新聞，緊張的員工開始進行所謂的「自我調整」：開始美化自己的簡歷，建立人脈網絡並培養新技能，為新的工作機會做好準備。

全球組織諮詢公司光輝國際(Korn Ferry)的資深客戶合夥人羅亞爾(Mark Royal)表示：「這有點像大風吹遊戲，員工不希望當音樂停止時找不到座位。」現有員工都希望能夠快速找到一份新工作。

專家表示，「自我調整」的部分動機也可能來自員工尋找更符合其價值觀的職位。

與企業合作，促進多元化、公平和包容的領導力培訓機構Next Pivot Point創始人兼CEO 克拉茲(Julie Kratz)說：「我懷疑這是因為那些在職場沒有歸屬感的人未能找到他們工作的意義。」

她說，因此，員工們「在當前的工作努力表現，以等待更好的機會出現並積極尋找。」

與「沈默辭職」的趨勢很類似，「自我調整」也可能以犧牲生產力為代價。專家表示，為了讓員工保持專注，企業應該盡可能透明。

克拉茲說，「在訊息不透明下，人們會充滿恐懼。」「因此，如果打算裁員，就明白表達要裁多少；如果無意裁員，就盡快平息恐懼。尤其是在進入年底假期時，這樣才能留住人才。」