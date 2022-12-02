上季業績超標 克羅格升財測

在第3季業績超過華爾街 預期後，克羅格(Kroger)調升了今年的財測，因通膨繼續推高購物者為牛奶、雞蛋和其他商品等雜貨支付的價格。

這家超市營運商現在預計調整後每股獲利在4.05元到4.15元之間。之前的預測在3.95元至4.05元之間。

截至11月5日當季，克羅格第3季淨利從去年同期的4.83億元或每股64分降至3.98億元或每股55分。調整後每股獲利88分，高於Refinitiv預期的82分。營收 342億元，高於Refinitiv預測的339.6億元。

不包括燃料在內的同店銷售額成長6.9%。這個產業特定指標包括已連續經營至少15個月的超市銷售額。該公司現在預計該指標今年將成長5.1%至5.3%；之前的預測為成長4%至4.5%。

克羅格在10月宣布將以246億元收購競爭對手Albertsons。根據市場研究機構Numerator的數據，如果獲得批准，這將是美國營收第二和第四大雜貨商的合併。

這筆收購交易讓克羅格面臨國會甚至員工的反對，他們表示這將損害競爭。本周稍早，CEO麥克穆倫(Rodney McMullen)在國會聽證會上向反對合併的參議員作證。他認為合併後的公司將降低食品價格並改善客戶體驗，因為克羅格要與食品雜貨巨頭沃爾瑪和亞馬遜 等新興產業參與者競爭。