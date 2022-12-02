上季業績超標 克羅格升財測
在第3季業績超過華爾街預期後，克羅格(Kroger)調升了今年的財測，因通膨繼續推高購物者為牛奶、雞蛋和其他商品等雜貨支付的價格。
這家超市營運商現在預計調整後每股獲利在4.05元到4.15元之間。之前的預測在3.95元至4.05元之間。
截至11月5日當季，克羅格第3季淨利從去年同期的4.83億元或每股64分降至3.98億元或每股55分。調整後每股獲利88分，高於Refinitiv預期的82分。營收342億元，高於Refinitiv預測的339.6億元。
不包括燃料在內的同店銷售額成長6.9%。這個產業特定指標包括已連續經營至少15個月的超市銷售額。該公司現在預計該指標今年將成長5.1%至5.3%；之前的預測為成長4%至4.5%。
克羅格在10月宣布將以246億元收購競爭對手Albertsons。根據市場研究機構Numerator的數據，如果獲得批准，這將是美國營收第二和第四大雜貨商的合併。
這筆收購交易讓克羅格面臨國會甚至員工的反對，他們表示這將損害競爭。本周稍早，CEO麥克穆倫(Rodney McMullen)在國會聽證會上向反對合併的參議員作證。他認為合併後的公司將降低食品價格並改善客戶體驗，因為克羅格要與食品雜貨巨頭沃爾瑪和亞馬遜等新興產業參與者競爭。
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