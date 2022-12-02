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OPEC+再不減產 油價將暴跌

財經新聞組／綜合報導
OPEC+若堅持每天減產200萬桶，油價會繼續下跌。（路透）
OPEC+若堅持每天減產200萬桶，油價會繼續下跌。（路透）

市場普遍預計OPEC+在4日開會時，將堅持其最新的每天減產200萬桶的目標，但部分分析師認為，如果該組織不擴大減產數量，原油價格可能會繼續下跌。

OPEC+將原定4日在維也納舉行的面對面會議改為線上會議，消息人士表示，這代表它可能維持既定的減產政策不變。

OPEC+在10月初同意自11月到2023年底將其石油產量目標削減每天200萬桶。基於部分成員的生產限制，該集團預計實際減產量接近100萬桶至110萬桶。

消息人士透露，OPEC+現在希望評估即將到來的俄羅斯石油價格上限對市場的影響，並對中國這個全球最大原油進口國的石油需求前景進行更深入了解。中國在遍地開花的示威活動後，預期將放鬆嚴格的動態清零政策。

然而，部分分析師不排除意外情況發生，並警告指出，在目前市場供應過剩的情況下，如果OPEC+在會議上不進一步擴大限制其產量目標，油價可能會暴跌。

PVM Oil分析師布倫諾克(Stephen Brennock)表示，「進一步減產的可能性不能被排除。」「如果不這樣做，可能會引發另一場拋售狂潮。」他沒有說明他認為油價會跌到多低。

布蘭特原油價格在俄羅斯入侵烏克蘭後觸及每桶139元以上的14年高點，1日在每桶88元附近遊走；本周稍早時曾觸及接近80元的近一年低點。

中國經濟受新冠疫情限制，以及歐盟未能就限制俄羅斯油價的水平達成一致，都給市場帶來壓力。ING分析師指出，近期的疲軟是進一步減產「不能被被排除」的原因。

瑞銀分析師史道諾佛(Giovanni Staunovo)表示，雖然俄羅斯供應不明朗可能會促使OPEC+延長其目前的配額限制，但中國需求疲軟以及美國可能釋出新的戰略石油儲備(SPR)，都可能會促使該組織進一步減產。

油價 分析師 石油

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