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Fed官員：升息還有長路要走 抗通膨的工作尚未完成

編譯季晶晶／綜合外電
紐約聯準銀總裁威廉斯。（路透）
紐約聯準銀總裁威廉斯。（路透）

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，要抑制通膨必須進一步升息聯準會負責監管的副主席巴爾（Michael Barr）也說，儘管聯準會可能在本月稍晚放慢升息步伐，但收緊貨幣政策的工作尚未結束。另外，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）明年1月退休，曾擔任前總統歐巴馬顧問的經濟學家古斯比（Austan Goolsbee）將接任該職。

威廉斯周四接受Fox Business電視採訪時說：「我認為，關於聯邦資金利率目標區間現在在哪裡，明年要到哪裡才能達到足夠的限制性，我們還有很長的路要走。我的觀點是，我們必須使聯邦資金利率高於通膨率，並且要足夠高於通膨率，才能從根本上給通膨帶來下行壓力。」

同日，巴爾在華盛頓美國企業研究院主辦的線上活動發表演講，隨後於問答環節說，貨幣政策利率「目前處於限制性範圍。我們正在研究：限制性是否足夠？要進一步限制到什麼程度才能看到最終導致通膨下降的經濟變化？我認為我們在這方面還有一些工作要做，任務尚未完成。

聯準會官員今年一直在快速升息，以期通膨從40年高點回落。市場普遍預期聯準會將在12月13日-14日的利率會議上，將基準利率調高2碼到4.4%左右。這意味升息步伐將較過去四次政策會議的連續升息3碼有所放緩。聯邦公開市場委員會（FOMC）還將在會議結束時發布更新的利率預測。

聯準會主席鮑爾周三在華盛頓布魯金斯學會的一場演講中表示，利率最終可能需要比9月會議時的預期略高一些。9月更新的最新預測中值是明年利率將達4.6%。

根據期貨合約，投資人目前預估基準利率將於2023年中某個時點達到約4.9%的峰值。

在人事方面，芝加哥聯準銀行周四發電郵聲明，任命現年53歲的芝加哥大學布斯商學院經濟學教授古斯比接替執掌芝加哥聯準銀行15年、大部分時間是聯準會最鴿派決策者之一的伊凡斯。古斯比將於1月9日履任。

相比於除紐約聯準銀行外的其他區域聯準銀行，芝加哥聯準銀行總裁相對影響力較大，因為每隔一年就能在FOMC擁有投票權，其他聯準銀行總裁則每隔三年才輪到有投票權。

獲任命芝加哥聯準銀行總裁、將於明年1月9日上任的古斯比。（路透）
獲任命芝加哥聯準銀行總裁、將於明年1月9日上任的古斯比。（路透）
聯準會副主席巴爾。（美聯社）
聯準會副主席巴爾。（美聯社）

利率 聯準會 升息

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