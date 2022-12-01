鮑爾：12月升息或減至2碼

鮑爾鬆口在12月縮小升息幅度至2碼。（美聯社）

Fed主席鮑爾 證實，雖然他認為對抗通膨的進展絕大幅度仍顯不足，但未來可能會小幅升息 。他認為最快12月就能實現。

但他警告，在通膨出現真正退燒跡象前，貨幣政策可能會在一段時間內保持緊縮。

鮑爾在布魯金斯學會發表的講話中表示：「即使出現一些有希望的發展，但我們在恢復物價穩定方面還有很長的路要走。」

他指出，Fed升息和縮表等政策效應通常需要一段時間才能顯示，「因此，隨著我們接近足以降低通膨的克制水平，放慢升息步伐是合理的。」他補充表示，「放慢升息步伐的時間可能最快在12月的會議上到來。」

根據CME Group的數據，在連續4次升息3碼(75基點)之後，市場已經預計Fed將在12月將升息幅度降低至2碼(50基點)的可能性約為65%。之前連續4次升息3碼是1980年代初以來最激進的。

仍有待觀察的是Fed之後將何去何從。隨著市場定價可能在2023年底前降息 ，鮑爾反而警告，在通膨顯示出更一致的消退跡象之前，限制性政策將繼續存在。

他說，「考量我們在緊縮政策方面取得的進展，這種溫和的時機遠未達需要進一步提高利率以控制通貨膨脹、以及將政策保持在限制性水平所需的時間長短這樣的問題重要得多。」

他補充指出，「恢復物價穩定可能需要將政策維持在限制性水平一段時間。歷史強烈警告不要過早放鬆政策。」「我們將堅持到底，直到工作完成。」

他表示，Fed經濟學家預計1日發布的10月核心個人消費支出(PCE)物價指數將顯示通膨年增率為5%，低於9月的5.1%，但仍遠高於Fed 2%的長期目標。

鮑爾說：「需要更多的證據才能證明通膨實際上正在下降。」「無論以任何標準衡量，通膨仍然過高。」「我只想說，我們還有更多的領域需要考慮。」