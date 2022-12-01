Salesforce聯席CEO 泰勒去職

Salesforce宣布，泰勒(Bret Taylor)將於1月31日卸任聯席CEO一職，而班尼歐夫(Marc Benioff)將再次獨自掌舵這家他於1999年共同創立的雲端軟體公司。泰勒於2016年將自創的生產力軟體新創公司Quip賣給Salesforce，且為Salesforce以271億元收購Slack過程中的關鍵人物。

利率 走低 房貸申請連降3周

一個月前房貸利率在7%以上，但之後急降超過0.5個百分點。抵押貸款銀行家協會(MBA)表示，上周房貸申請量較前周下降0.8%，為連續第3周下降，已包括對感恩節假期的調整。30年期固定利率房貸平均合約利率從6.67%降至6.49%。再融資需求較前周下降13%，較一年前同周下降86%。

Crowdstrike示警 網安重挫

Crowdstrike Holdings Inc警告，由於經濟放緩，客戶正在削減開支並延後購買，這番話重創網路安全類股，給遭受重創的產業火上加油。Crowdstrike股價下跌14.75%。而同行Zscaler Inc、SentinelOne Inc和Palo Alto Networks Inc的跌幅在2%至6.2%之間。

馬斯克 籲Fed須立即降息

馬斯克認為經濟衰退即將來臨，並擔心Fed試圖降低通膨的作法可能會使情況變得更糟。在30日早上的一條推文中，這位特斯拉CEO兼推特老闆呼籲Fed「立即降息」，否則就有「擴大嚴重衰退的可能性」。他曾在10月24日估計全球經濟衰退可能會持續「到2024年春季」，不過他說「只是猜測」。

11月私企僅新增12.7萬職位

薪資處理公司ADP報告顯示，11月私人招聘大幅放緩，代表歷來緊張的勞動市場可能正在失去一些動力。私營企業本月僅增加12.7萬個職位，比10月的23.9萬大幅減少，也遠低於《道瓊》估計的19萬。這也是1月以來的最低數字。增幅最大的是休閒和酒店業，增加22.4萬個。

Doordash裁員1250人

外送服務業者DoorDash CEO徐迅(Tony Xu)告訴員工，受成長逐漸降低和過度招聘的推動，將加入亞馬遜、Meta、推特、惠普和Lyft的行列，裁員1250名公司員工，以持續努力削減成本。科技業招聘在疫情期間激增，但由於高利率抑制消費者需求和投資人信心，近幾個月開始大砍員額。