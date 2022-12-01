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未來最大風險 Fed意見分歧

財經新聞組／綜合報導

Fed升息周期進入後半段，內部分歧正在逐漸擴大，鴿派官員擔心緊縮可能會有點過頭，而鷹派官員認為升息尚未接近終點。

隨著通膨越來越普遍和根深柢固，Fed連續4次大幅升息3碼(75個基點)，將聯邦基金利率提高到3.75%至4%區間。

然而，現在Fed面臨一個棘手的轉折點，跡象顯示企業和消費者在快速上升的借貸成本重壓下退縮，它必須決定在什麼時候開始踩剎車。

經濟學家警告，隨著政策制訂者在如何應對通膨問題上出現更尖銳的分歧，Fed官員之間將面臨分裂的危險。

Fed將在12月中旬迎來今年最後一次升息，雖然官員們普遍支持12月升息2碼(50個基點)，但正如舊金山Fed行長戴利所說，未來幾個月將是「更困難」的決策階段。

而Fed官員近期談話和11月會議紀錄更凸顯出內部分歧正在加大。

克利夫蘭Fed行長梅斯特和Fed理事沃勒格外偏向鷹派，他們直言不諱地警告，「不要對通膨下降抱有一廂情願的幻想」。並指出Fed需要看到更有力的證據，證明物價壓力正在緩解，以確保通膨得到控制。

最鷹派的聖路易斯Fed行長布拉德則和明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利一同指出，Fed尚未接近暫停升息的階段。

雖然副主席布雷納德也表示，Fed還有很多工作要做，但她早已建議減緩升息步伐，並一直警告緊縮政策會產生「溢出效應」，迫使新興經濟體不得不跟進升息。波士頓Fed主席柯林斯也表達了相似看法，「隨著利率越來越高，人們可能對利率過高的擔憂增加。」

鴿派的芝加哥Fed行長埃文斯和堪薩斯Fed行長喬治也對升息過猛感到不安，暗示謹慎行動，支持穩健而緩慢地升息。（財經新聞組）

升息 利率 舊金山

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