升息幅度縮小 道指飆737點

Fed主席鮑爾 證實將放緩激進的升息 行動步伐，給市場帶來推力，美股普遍上漲。

道瓊工業平均指數 收盤上漲737.24點或2.18%至3萬4589.77點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲484.22點或4.41%至1萬1468點。史坦普500指數上漲122.48點或3.09%至4080.11點。

鮑爾在華盛頓特區布魯金斯學會的一場演說中說：「隨著我們接近足以壓低通膨的克制水平，放慢我們的升息步伐是合理的。」「放慢升息步伐的時間可能最快在12月的會議上到來。」

但他警告，Fed在結束對抗通膨前可能會長期維持限制性政策：「即使出現一些有希望的發展，但我們在恢復物價穩定方面還有很長的路要走。」

鮑爾的言論強化了投資人的樂觀情緒，即Fed將在12月14日的下次會議上以較小的2碼(50個基點)幅度升息；之前Fed連續4次升息3碼(75個基點)以抑制高通膨。

消息傳出後，10年期國債殖利回落。

30日的反彈更強化了11月走勢。道指和史指分別上漲5.7%和5.4%，那指上漲4.4%。

Yardeni Research創始人亞德尼(Ed Yardeni)認為，在Fed升息以抑制高通膨的情況下，經濟可能會保持穩定，從而導致明年軟著陸。

不過，這不會讓史指在未來兩年內創下新高。