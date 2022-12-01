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Airbnb新平台 允租戶有條件轉租

財經新聞組／綜合報導

Airbnb正與幾家主要物業和管理公司合作，允許租戶有條件提供短期轉租，並在官網上列出可供轉租的指定建築。

該公司表示，將在官網上提供一個新頁面，列出所謂的Airbnb友好型建築，讓租戶可以像房東一樣選擇託管他們承租的公寓。

一般而言，物業房東禁止租戶轉租短期住宿。

首先，Airbnb在超過25個主要市場展示175棟公寓大樓，包括洛杉磯、舊金山、亞特蘭大、達拉斯、休士頓、丹佛、西雅圖和鳳凰城。其他一些城市如紐約市和華盛頓特區，由於當地對短租有特別限制而無法提供。

該平台將幫助租戶管理代收租金，並促銷公寓大樓吸引可能想要託管的租戶。租戶能賺多少錢視情況而定。

Airbnb聯合創始人布雷查茲克(Nathan Blecharczyk)表示，「這將取決於建築現況以及其位置，有很多不同的條件。」

考慮到過去幾年公寓租金以及房價和其他物價的漲幅，越來越多租戶設法增加收入以支付每月房租。根據Apartment List的數據，租金雖開始下降，但仍較一年前上漲10%。去年租金比前年上漲15%以上。

Airbnb官網上的最新頁面還將提供一個計算器來讓租戶自行計算每月可以賺多少錢。除了建築的便利設施外，其他各種變數取決於臥室數量和每棟建築允許的過夜天數，以及潛在的租金要價。

公寓大樓管委會還可以向主要租戶收取每次Airbnb使用價格的20%費用。Airbnb表示，對於那些目前處於測試模式的建築，租戶每月平均接待9晚的平均收入為900元。

參與這項新方案的大樓所有房東必須是主要住戶，大樓可以限制公寓每月可以轉租多少晚。通常是每年80到120個晚上。由於交易全部都是在官網上進行，因此可以完全控制這些限制的執行，以防止投資人參與並以轉租公寓為業。

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