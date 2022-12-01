轉型奏效 HPE獲利優於預期

慧與科技（HPE）上季營收和獲利雙雙優於預期，顯示企業在經濟充滿不確定性之際，持續升級設備。（美聯社）

慧與科技（HPE）上季營收 和獲利雙雙優於預期，本季營收預估也比分析師 預期來得高，顯示企業在經濟充滿不確定性之際，持續升級他們的設備。慧與股價 11月30日早盤應聲上揚約2.3%。

慧與11月29日公布，截至10月的年度第4季營收較去年同期增加7%，至78.7億美元，高於分析師預期的73.7億美元；不計特定項目的每股盈餘（EPS）為57美分，也高於預期。

從個別部門來看，智慧邊緣部門（Intelligence Edge）營收成長18%，該部門是慧與轉型計畫的關鍵環節，涵蓋讓公司在生成數據的地方蒐集和處理數據、而非將其發送到外部存儲中心的產品。慧與旗下最大的運算部門（包含資料中心和伺服器）營收躍增16%，均超出分析師預期。

然而，高效能運算和人工智慧（AI）部門營收卻下滑14%，不如預期。慧與執行長奈利（Antonio Neri）表示，這是一項美國能源部採購超級電腦Frontier的大型合約延後至本季所致。

奈利說，HPE從傳統的硬體轉型成雲端運算和AI的策略發揮作用，「本年度結束時，我們有著穩定需求」。

這家總部位於德州斯普林的公司，如今預期本季（截至明年1月）營收約74億美元，高於分析師預估70億美元，不計特定項目每股盈餘約54美分，高於預期。

受消息激勵，慧與股價應聲上漲。該公司股價今年來僅下滑2%左右，是相對抗跌的科技股；相形下，標普500資訊科技指數同期下跌了26%。

慧與重申2023年度經調整後的每股盈餘區間上緣為2.04美元，自由現金流最高達到21億美元。該公司也說，該年度將花至少5億美元實施庫藏股。

彭博行業研究分析師指出，在同業NetApp已下修年度展望之際，慧與維持先前財測不變，可能是出於審慎的心態。他說，慧與的業績也比戴爾亮眼。