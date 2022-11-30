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NDAA可望編百億美元加強台防衛 並有類烏克蘭軍援

升息幅度縮小 道指飆737點

鮑爾說了什麼讓市場嗨了？五大重點一次看

編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾11月30日在華府智庫布魯金斯學會發表演說。（美聯社）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾11月30日在華府智庫布魯金斯學會發表演說。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾11月30日在華府智庫布魯金斯學會發表演說，由於釋出鴿派訊號，表示聯準會可能最快於12月放緩升息步調。消息激勵美股衝高，道瓊大漲逾700點，那斯達克與費半指數上漲逾4%。

以下是鮑爾這場演說的五大重點：

1.鮑爾暗示Fed會放慢升息步調，最快從12月13、14日的會議開始。這一席談話讓市場強化本月將升息2碼、而非繼續升息3碼的預期。

2.鮑爾重申，利率將有必要升至比決策官員在9月時預期「略高」的水準。Fed將在12月的會議更新對利率路徑的最新預測，屆時，這一輪升息周期的利率峰值預測值可能會上修。官員9月時預估利率峰值為4.6%，目前多數經濟學家預期將超過5%。

3.鮑爾表示，Fed官員將尋求整個殖利率曲線和其他資產類別的實質利率為「大幅度的正值」，以評估貨幣政策的緊縮程度。

4.鮑爾談到有關就業市場的強度，表示出現一些減緩的初期跡象，而「軟著陸」仍然是有可能的。他說，官員擔心勞工可能很快開始要求更高的薪資，這可能對通膨有不利影響。

5.鮑爾表示，過去的歷史告訴他，過早寬鬆政策將會是個錯誤，Fed將堅持路線直到完成任務。鮑爾強調，放緩升息步調的時機「遠不如我們將升息多少程度來控制通膨，以及需要多長時間才能將政策維持在限制性水準」更重要。

鮑爾 升息 殖利率

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