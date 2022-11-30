美網購星期一 銷售創新高

根據Adobe公司的資料，美國消費者預料在「網購星期一」支出116億美元，創下新高紀錄。（美聯社）

根據Adobe公司的資料，美國消費者在「網購星期一」的支出寫下116億美元新高，反映儘管高通膨讓家庭預算 受限，但從睡衣到AirPods無線耳機等各種商品的大幅度折扣優惠，讓吸引消費者出手採購。

Adobe Digital Insights首席分析師潘德亞表示：「網購星期一的銷售動能強勁，將是本季的一大亮點。」

從上周四感恩節到本周一、現在被稱為「Cyber Five」（網購五日）的促銷檔期和2021年的情況不一樣，當時供應鏈 嚴重受阻，促使人們提前購物，零售業者也吝於提供折扣。今年業者苦於積累了大量賣不出的商品，迫使他們大減價以吸引撿便宜的消費者。

熱賣產品包括樂高、無人機和數位相機。商品的折扣幅度也比去年更大，舉例來說，根據追蹤零售網站1兆造訪次數和觀察超過1億項產品銷售狀況的Adobe數據，電子產品平均折扣約20%，玩具則達22%。

互相衝突的經濟數據讓今年的年終購物季更難預測。失業率維持低點，但利率正在攀升，高物價提醒人們通膨肆虐。Adobe並不會為通膨調整預估值，但表示成長率減緩並不完全是由通膨帶動，因為許多消費產品，尤其是電子產品，價格已比一年前降低。

黑色星期五 或網購星期一等大型促銷日已逐漸失去其聲望地位，因為消費者會在更長期的時間內分散支出。

Adobe表示，「黑五」的網路支出成長2.3%至91.2億美元，優於預期，估計整個11、12月合計將達2,097億美元，較去年同期成長2.5%。

根據Adobe的說法，較不擔心新冠病毒的消費者已重返實體商店進行購物，這影響了網路銷售的成長。另據萬事達卡（Mastercard）的數據，包含網購與店內購物的整體黑色星期五消費者支出較去年同期成長12%。