亞馬遜看好雲端事業續旺 明年繼續增聘、興建資料中心

亞馬遜雲端服務部門Amazon Web Services （AWS）。（路透）

亞馬遜 的雲端 部門計劃明年增聘員工，並繼續建設新的資料中心，這是亞馬遜在各部門凍結人事、大力裁員，卻沒有取消對其最具獲利能力事業進行投資 計畫的一大跡象。

亞馬遜本月稍早對旗下各事業群實施聘僱限制措施，除了特定領域或經主管批准外，一律暫停新聘人員。彭博資訊先前報導，亞馬遜還計劃裁員約1萬人。不過，負責掌管亞馬遜雲端事業AWS銷售與行銷團隊的高級副總裁加曼（Matt Garman）表示，他預期他的團隊組織與更廣泛的AWS事業在2023年增聘員工。

加曼29日在拉斯維加斯舉行的AWS re:Invent大會場邊表示：「我預期我們實際上明年將增加更多人員。我們的業務仍在迅速成長。」

亞馬遜雲端事業在9月底止的一季營收205億美元，年比成長幅度達27%，卻是亞馬遜自2014年開始公布該部門業績表現以來最小年成長率，反映一些企業目前尋求減緩或縮減科技支出以應付景氣低迷展望。

加曼說，在亞馬遜高層主管團隊做出凍結聘僱的決定之前，AWS的主管就已經在討論實施內部的管控措施與保守做法，無論經濟展望是否惡化。他的團隊近年負責AWS的聘僱事宜，因該公司需要有大量銷售人員贏得大公司和政府單位的合約。加曼表示：「我們這幾年來非常迅速擴張，因為我們從零開始。我認為在這點我們做得相當好。」

AWS長期來一直是亞馬遜的獲利引擎，有時貢獻了母公司所有的營業利益。但隨著該事業成長減緩，一些人已質疑亞馬遜在雲端的投資步調。例如在10月的財報會議上，在亞馬遜預測今年年終假期銷售增速將是史上最慢後，一位財務分析師詢問該公司是否會限制對新的AWS資料中心進行支出。

加曼說：「當需求放緩時，我們會緩和資料中心的成長。我們有大量供應鏈模型告訴我們繼續建設資料中心，因此我們將繼續建造它們。」