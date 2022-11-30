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均線久攻不下 反彈恐近尾聲

財經新聞組／綜合報導

投資機構BTIG表示，美股史坦普500指數近期的上漲趨勢逐漸接近尾聲，12月可能會讓期待年底強勁反彈的投資人大失所望。

BTIG策略師兼首席技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在報告中寫道，史指正在進入「艱難的阻力區」，可能很難突破上一階段高點所面臨的下跌趨勢線200日移動均線；目前這條移動均線位置在4050-4080點附近。

克林斯基表示，「這看起來似乎太明顯了，在上一個階段，也就是8月的升勢，恰恰停滯在下跌趨勢的200日移動均線附近。」

他補充說，「還要提醒的一點是，當史指在整個11月下跌超過15%時，12月的表現往往也很糟糕。」

他還強調，由於美股熊市尚未結束，估值較高的科技股仍然很脆弱。他指出，「在科技類股，晶片股基準指數費城半導體指數在25天內上漲了大約27%，這是2020年4月以來的最大漲幅。」「自90年代末以來，這種情況在200日移動均線以下出現的次數並不多。」

克林斯基說，「就像許多極端波動一樣，有些反彈發生在熊市期間，像是2001年、2009年1月、2022年8月；而另一些則發生在新的牛市開始時，像是2002年11月、2009年4月和2020年4月。」

他補充指出，相對於軟體類股票而言，半導體類股票出現2003年以來最大的25日漲幅，這種走勢對其下游軟體類股票來說也是個好兆頭。

他表示，從趨勢圖形上來看，表現脆弱的半導體股包括博通、Lam Research Corporation、Skyworks Solutions和Qorvo。走勢趨向看好的軟體個股包括Progress software 、Tyler Technologies、Unity software和Workiva 。

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