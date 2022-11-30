中國疫情動亂 衝擊iPhone生產

由於疫情封鎖和中國爆發抗議活動，蘋果 公司的獲利前景面臨越來越大的下行風險。

Evercore ISI分析師 達亞納尼(Amit Daryanani)在報告中寫道：「蘋果公司正在努力克服中國鄭州主要生產設施的停工和勞工抗議，導致該公司在11月6日發布了負面的預測。」

他指出，「從那時至今，鄭州情況似乎有所改善，但並未恢復正常。我們認為該廠近一個月的生產率一直保持在60-70%左右。考量這種情形可能會持續下去，我們將調降本季估計，iPhone 需求可能會受到500-800萬支的影響，而且主要是高階版本，並對12月結束的本季營收產生約50-80億元的負面衝擊。」

該分析師維持對蘋果公司股票的加碼評級。達亞納尼補充說：「中國反對封鎖的抗議活動越來越多，情況完全可能變得更糟，這其實會損害中國的終端需求。」「到目前為止，我們認為需求受到的影響很小，更大的挑戰是iPhone的生產。」

就在中國逐步放鬆動態清零政策之際，中國的新冠病例正飆升至歷史新高。iPhone製造商富士康的旗艦工廠上周爆發了暴力抗議活動，最近幾天在全中國各地愈演愈烈。

達亞納尼並不是唯一對蘋果公司的近期獲利表達擔憂的分析師。

Wedbush總經理艾夫斯(Dan Ives)表示：「這對蘋果來說是最糟的時刻。」「就iPhone 14而言，我們所知的是許多專賣店短缺率超過30%。」他估計，現在iPhone出現「嚴重」短缺，本季出貨量可能會減少5%至10%。