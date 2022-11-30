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高盛：科技巨頭主導美股過去了

財經新聞組／綜合報導
四大科技股不可一世的時代過去了。（路透）
四大科技股不可一世的時代過去了。（路透）

近10年來，蘋果、亞馬遜、微軟和Alphabet等科技巨頭主導了美股。但高盛策略師指出，這種日子似乎已經結束。

該行首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)指出，未來幾年科技股的表現不太可能比史坦普500指數其他成分股表現更強勁，並補充說科技公司與其他公司之間的收入成長差距預計會小很多。

他說，「這些科技天之驕子的時代可以說已經過去了。」

根據高盛的數據，從2010年到2021年的10年期間，科技巨頭產生的收入以每年18%的速度複合成長，柯斯汀稱這種情形「十分非凡」。

他和他的團隊在最近的報告中指出，「展望未來，過去10年科技公司最大特徵超額銷售成長將被大幅壓縮。」

柯斯汀還指出，2000年3 網路泡沫之後的兩年與當前具有啟發性的相似之處，因為當時美國四大科技股的銷售額成長只有預期的一半。

這次，隨著Fed放棄刺激投資人熱情的寬鬆貨幣政策，同時開始積極緊縮貨幣以抑制通膨，科技巨頭以及更整體的科技業正在出現轉變。

科技股特別容易受到利率上升的影響，在Fed引發的2022年美股暴跌中首當其衝。

根據「彭博」數據，今年蘋果、微軟、亞馬遜、蘋果和META的市值流失約3兆元。

正如高盛所說，當前「四大科技股」一年前總市值占史指22%。在過去12個月中，這個比率已降至18%；由於通貨膨脹，這幾支股票的總回報率為-25%，而史指其餘股票的總回報率為-13%。

這些困境也促使這些個股凍結招聘和裁員。高盛指出，對這4支龍頭科技股的2021-24年銷售額成長的普遍預期為9%，僅略高於其他市場預期的7%。相對而言，這些大型股的銷售成長放緩也導致投資人對這些股票的溢價評估趨於保守。

高盛 股票 蘋果

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