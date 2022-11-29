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中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

財經簡訊

財經新聞組／整理

明年可能衰退 高盛籲採守勢

高盛認為，在進入2023年之前對美股採取守勢是最好的選擇，因為美國經濟可能會2023年出現眾人談論已久的衰退走勢。策略師穆勒葛里斯曼(Christian Mueller-Glissmann)建議短期內加碼現金和信貸，並減碼債券和股票；並認為2023年「風險上升」，但現在還未顯現出來。

參院將聽證Kroger合併案

美國參議員克洛布查(Amy Klobuchar)和參議院司法委員會反壟斷小組的共和黨參議員李伊(Mike Lee)聯合宣布本周召開聽證會，聽取Kroger CEO麥克穆蘭(Rodney McMullen)和Albertsons最高主管桑卡蘭(Vivek Sankaran)就有關兩家大型食品雜貨公司以250億元合併的相關問題提出說明。

PMI擬將Swedish Match下市

菲利普莫里斯國際公司(PMI)表示現在已擁有Swedish Match 93%的股份，可以啟動對其瑞典同行剩餘股份的強制贖回，並將其下市。這家萬寶路製造商在5月對這家瑞典菸草和尼古丁產品公司發起160億元收購要約。收購Swedish Match有助PMI擺脫有害健康的香菸並最終成為一家無菸公司。

亞馬遜削印業務 但堅守市場

亞馬遜雖宣布關閉其位於印度的教育技術、食品配送和批發分銷網絡，但表示仍然堅守印度市場，並將繼續投資可為客戶帶來價值的領域。」這家電商巨頭24日 終止科技教育部門Amazon Academy，25日關閉其餐飲外送服務Amazon Food，28日宣布關閉卡納塔克邦的批發分銷直營業務。

晶片業者棄鐵路改卡車運送

供應關鍵半導體晶片的科技業者已經開始將貨物運輸從鐵路轉移到卡車，因為全美貨運鐵路勞工罷工迫在眉睫。DHL Global Forwarding表示，業者已經開始調整輸送方式，以避免鐵路貨運公司為罷工預做準備時，優先考慮運送的貨物，而使晶片運送被排擠最後。

歐盟憂裁員影響推特隱私義務

調查推特(Twitter)的歐盟主要隱私監管機構表示，它擔心這家社交媒體公司的裁員可能對其履行隱私義務的能力產生影響。愛爾蘭數據隱私專員(DPC)迪克森(Helen Dixon)表示：「我們很擔心，並正在密切追蹤進度。到目前為止，我們還在接獲我們所提出的問題的答案。」

隱私 晶片 教育部

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觸底還是超買 觀察幾項因素

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