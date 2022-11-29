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觸底還是超買 觀察幾項因素

財經新聞組／綜合報導

隨著史坦普500指數站上4000點，恐慌指數降到今年最低水平左右，投資人開始猜測美股是否已經觸底，尤其是現在Fed更發出未來將放緩升息步伐的訊號。

但別忘了，美國通膨率仍保持在40年來的高點附近，大多數經濟學家預計美國經濟明年將陷入衰退。

過去6周美股表現不錯，史指在10月大漲後繼續攀升，幾周以來一直處於200日移動均線之上。分析師擔心，這波漲勢可能意味著美股已經超買。獨立分析師麥思樂(Helen Meisler)表示：「我估計市場在中期基礎上略微超買，但可能會在12月初完全超買。」

諸多不確定性、企業獲利、經濟和通膨等因素干擾著美股，在決定進場低點是否真正到來之前，投資人可能需要分析一下幾件事。

首先，對企業獲利預期的減弱可能會造成影響。雖然分析師和企業已調降獲利財測，但華爾街預計明年初會出現更多下修。這可能會給股市帶來更多下行壓力。

其次，歷史證明在Fed降息之前美股不會見底。根據美國商銀的分析，過去70年美股在Fed降息前往往不會觸底。疫情期間除外，Fed至少要降息好幾次，股市才會開始長期走高。

再者，Fed的政策利率可能會超出預期。根據CME的FedWatch工具，市場目前認為利率將在明年年中達到峰值，第一次降息最有可能會在明年第4季到來。長時間內保持高利率對成長股和那斯達克指數來說是個壞消息。

此外，債市仍預示著經濟衰退。分析人士表示，信任美國經濟可能不會出現嚴重衰退有助支撐股市，但債市日益倒掛的國債殖利率曲線卻有完全不同的呈現。

最後，俄烏衝突仍是不可預知但影響力巨大的因素。衝突擾亂了包括原油、天然氣和小麥在內的關鍵商品的流通，刺激了全球各地的通膨。（財經新聞組）

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