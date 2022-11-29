中國爆清零抗爭 道指跌近500點

美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。

道瓊工業平均指數 下跌497.57點或1.45%至3萬3849.46點。史坦普500指數下跌62.18點或1.54%至3963.94點。那斯達克綜合指數下跌176.86點或1.58%至1萬1049.5點。

中國大陸周末爆發示威活動，人們發洩了對北京 的動態清零政策的不滿。隨著死亡病例激增，地方政府加強了對新冠病毒的控制，即使本月稍早時北京調整了一些政策，略微放鬆了一些管制。

這個事態發展對全球市場產生了反響，西德州中質原油(WTI)期貨一度跌至去年12月以來的最低價。

在中國擁有大型生產設施的企業股價承壓。蘋果下跌2.63%，之前《彭博》報導，中國一家工廠的動盪可能代表今年iPhone Pro產量將減少600萬支。

市場觀察人士預計，隨著投資 人消化本周陸續發布的大量經濟數據，針對美國經濟狀況透露更多訊息，未來將出現更多波動。主要數據包括1日的個人消費支出(PCE)報告，這是Fed的重要通膨指標，以及定於2日發布的11月非農就業報告。

投資人還將關注Fed主席鮑爾和其他官員的談話，以了解隨著Fed繼續努力為通膨降溫，未來升息可能會是什麼樣子。