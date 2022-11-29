我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國快解封？國家衛健委：封控要快封快解、應解盡解

伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

財經新聞組／綜合報導

美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。

道瓊工業平均指數下跌497.57點或1.45%至3萬3849.46點。史坦普500指數下跌62.18點或1.54%至3963.94點。那斯達克綜合指數下跌176.86點或1.58%至1萬1049.5點。

中國大陸周末爆發示威活動，人們發洩了對北京的動態清零政策的不滿。隨著死亡病例激增，地方政府加強了對新冠病毒的控制，即使本月稍早時北京調整了一些政策，略微放鬆了一些管制。

這個事態發展對全球市場產生了反響，西德州中質原油(WTI)期貨一度跌至去年12月以來的最低價。

在中國擁有大型生產設施的企業股價承壓。蘋果下跌2.63%，之前《彭博》報導，中國一家工廠的動盪可能代表今年iPhone Pro產量將減少600萬支。

市場觀察人士預計，隨著投資人消化本周陸續發布的大量經濟數據，針對美國經濟狀況透露更多訊息，未來將出現更多波動。主要數據包括1日的個人消費支出(PCE)報告，這是Fed的重要通膨指標，以及定於2日發布的11月非農就業報告。

投資人還將關注Fed主席鮑爾和其他官員的談話，以了解隨著Fed繼續努力為通膨降溫，未來升息可能會是什麼樣子。

指數 北京 投資

上一則

高盛談美股：明年也漲不上去

下一則

金融時報:全球通膨恐已觸頂

延伸閱讀

企業獲利看淡 美股可能再度回檔

企業獲利看淡 美股可能再度回檔
Fed放鴿 升息腳步擬減緩

Fed放鴿 升息腳步擬減緩
歐元區景氣萎縮速度 放緩

歐元區景氣萎縮速度 放緩
美股聖誕行情 暗藏隱憂

美股聖誕行情 暗藏隱憂

熱門新聞

香港數位資產管理公司Amber Group共同創辦人庫蘭德23日猝死，年僅30歲。（取材自Amber Group官網）

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

2022-11-28 02:11
圖為民眾黑五在梅西購物。(Getty Images)

富爸爸作者警告：全球經濟已成歷來最大泡沫

2022-11-26 15:43
南韓漁民忙著處理剛捕的魚。（Getty Images）

想錢多事少？來這些國家工作就對了

2022-11-25 06:52
美股收低，因中國長期實施新冠病毒限制措施導致的社會動盪給市場帶來壓力。美聯社

中國爆清零抗爭 道指跌近500點

2022-11-28 16:54
「股神」巴菲特（見圖）在感恩節前夕送出大禮，他將價值逾7.5億美元的波克夏股票分送給與他家族有關的四家基金會，以此方式對子女投入慈善活動表達謝意。（美聯社）

「向子女表達謝意」 股神巴菲特感恩節前夕大手筆捐獻

2022-11-27 04:53
未來幾個月Fed還可能再升息約1個百分點。(Getty Images)

美國公債市場正在凝聚「大衰退行情」動能

2022-11-27 11:38

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物
彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇

彭博：中國面臨天安門事變來最大挑戰 習近平沒剩多少選擇
華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯

華男沒收到通膨救濟金 只因這個小差錯