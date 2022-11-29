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餐廳、超市 掀起搶客大戰

編譯洪啟原／綜合報導
美國經濟惡化及通膨抑制消費者支出，超市和餐廳業者紛紛推出促銷活動。（路透資料照片）
美國經濟惡化及通膨抑制消費者支出，超市和餐廳業者紛紛推出促銷活動。（路透資料照片）

在經濟惡化、食物費用持續上漲進而抑制消費者支出之際，美國餐廳和超市業者的競爭日趨激烈，各自推出相關活動搶攻食品市場。

許多餐廳在推銷餐點之際調漲價格，宣稱將供應超值商品給消費者。超市業者則正提高平價主食的備貨量並推出特價調理食品，鎖定那些考慮減少在外用餐次數的消費者。

根據研調業者NPD集團，在家用餐的成本通常低於外食，例如餐廳餐點成本是在家用生鮮食品做飯的3.4倍。在今年推升食物、燃料及其他必需品成本的通膨力道，已使生鮮雜貨商品加速上漲，漲價步調甚至超越餐廳。

餐廳業者強調，通膨讓超市生鮮雜貨價格快速上揚，在預算吃緊的情況下，餐廳能提供更超值的餐點。

美國第二大連鎖速食店溫蒂漢堡執行長潘納格表示，他正密切關注美國超市和餐廳的食物消費支出數字，期盼以5美元「大包套餐」和4美元自由配餐點持續吸引消費者。

一些食品雜貨商表示，生鮮雜貨業在疫情期間比餐廳更具優勢，因為民眾較常在家做飯。在美國經濟出現放緩跡象時，超市的目標是確保消費者維持在超市採購的習慣。

紐約州連鎖超市業者Tops Markets管理銷售活動的韓森表示，該公司正推出更多數位優惠券和持續提供燃料獎勵，幫消費者省錢。

生鮮食品業者正在推銷調理食品，標榜這是外食的平價替代選項，並設法將麵包和穀物食品在內的主要糧食價格維持在低檔。

生鮮食品業高管表示，消費者持續採購更多自有品牌日用品，有些消費者則減少購買海鮮等高價商品。

疫情 紐約州 預算

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