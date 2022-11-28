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馬斯克說蘋果威脅下架推特 質問庫克為何停止投放廣告

編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克周一發出一連串推文說，蘋果公司已幾乎停止在推特上廣告投放。（路透）
馬斯克周一發出一連串推文說，蘋果公司已幾乎停止在推特上廣告投放。（路透）

馬斯克周一（28日）發出一連串推文說，蘋果公司已幾乎停止在推特廣告投放，甚至威脅要將推特這款社群網絡平台從蘋果的應用程式商店下架。這凸顯出，推特和蘋果這兩家公司之間可能正醞釀一場戰爭。

身兼推特和特斯拉執行長的馬斯克表示，蘋果正在就內容審核要求向推特施壓。路透報導說，蘋果未證實有上述行動，但對於蘋果來說並非不尋常之舉，因為該公司定期執行其規定，先前更曾移除像是對言論政策寬鬆的社群平台，例如Gab、Parler。

馬斯克發出推文表示：「蘋果公司基本上已經停止在推特上投放廣告。他們討厭美國的言論自由嗎？」他接著還標示點名蘋果執行長庫克的推特帳號，質問「現在是怎麼回事？」

幾分鐘後，馬斯克又推文說：「蘋果可能會把推特從應用商店下架，但不會告訴我們原因」。

如果蘋果決定不再對推特投放廣告，對這家社群平台而言絕對是一大重擊。根據廣告評估業者Pathmatics的資料，蘋果在本月10日至16日在推特的廣告支出金額估計為131,600美元，低於10月16日至22日期間的220,800美元。

根據華盛頓郵報援引推特內部文件的資料報導，今年第1季，蘋果是推特的頭號廣告主，支出4,800萬美元，占推特當季總營收的逾4%。

推特並未回覆路透的置評請求。

馬斯克在一連串推文中還抱怨蘋果針對程式內購買對軟體開發業者收取高達30%的抽成費用。馬斯克接著貼了一張圖，暗示他願意與蘋果「開戰」，而不是支付抽成費用。蘋果的這項抽成費用招致像是「要塞英雄」遊戲開發商Epic Games等公司的批評與訴訟，同時也引發全球監管機構的檢視。

這項抽成費用可能不利馬斯克試圖拉高推特訂閱營收的行動，該行動部分是為了彌補廣告主外流的情況。

在馬斯克收購推特後，從通用磨坊到豪華車廠奧迪美國公司等企業都已停止或暫停在推特投放廣告，而馬斯克本月初表示，推特已見到營收大幅度下滑。廣告營收占推特九成的營收。

馬斯克自稱是言論自由絕對主義者，自他收購推特以來，推特過去幾天已恢復包括美國前總統川普在內的數個推特帳號。馬斯克則責怪活躍組織施壓廣告主。

研究業者Creative Strategies的消費者技術主管巴荷林（Tim Bajarin）表示，馬斯克可能過度解讀蘋果在應用程式審查中所進行的常規流程。

馬斯克先前曾推文說，如果推特遭蘋果和Gooogle的應用程式商店下架，他將自行研發一款可運作該平台的手機。

推特 蘋果 馬斯克

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