美公債市場 聚焦「經濟衰退」利多

美國公債及公司債市場正聚焦於美國明年經濟可能衰退的利多題材；儘管聯準會（Fed）仍持續升息 ，但交易商賭的是長期利率將走低。

目前美國10年期公債殖利率 約3.7%，比聯邦基金利率3.75-4.0%還低，何況未來幾個Fed還可能再升息約1個百分點。選擇權市場的部位也顯示，一些投資 人在賭聯邦基金利率最終將只有目前的一半。

上周長期美債需求強勁，使10年期及30年期殖利率已經低於政策利率區間的下限。由於短債利率仍維持高檔，使殖利率曲線呈現40年來最明顯的「倒掛」現象，這是市場普遍認同的衰退領先指標。

投資人已經等不及看到升息將導致經濟衰退的證據，現在就開始買進債券。分析師指出，Fed仍表示利率還會更高，但交易商卻很放心地認為升息即將結束。

截至目前，美國勞動市場依然強韌，因此投資人聚焦於12月2日將公布的11月就業報告，尋求Fed是否會扭轉政策路徑的線索，同時將聽取Fed主席鮑爾及決策官員的發言。

現階段Fed官員談話的重要性，已經不及經濟數據重要，因為市場普遍相信通膨已經越過頂峰，且就業創造的速度正在減緩。

正因為市場強力做多長債，而未來一周將陸續公布多項重要數據，因此債市有可能出現動盪。除了就業報告外，本周還將公布11月製造業ISM指數，而債市多頭賭指數將顯示景氣萎縮，另外還將公布10月個人消費支出（PCE）以及平減指數。

目前利率交換市場的行情顯示，投資人預期明年中利率將觸頂，約為5%；到2024年初時，利率將回降0.5個百點，即4.5%。但擔保隔夜融資利率期貨市場賭得更凶，預期2023年底或2024年初利率將降到3%，甚至2%，這表示市場預期明年時通膨率將回到低水準。

但高盛集團預測，10年期殖利率到2024年仍將高於4%，因為明年經濟可能不會衰退，且通膨仍居高檔，使市場對Fed降息的希望破滅。不過這並非市場的核心看法。

不只公債走強，公司債市場也傳出佳音。截至23日為止，全球投資人11月總共對美國公司債市場淨投入約160億美元，凸顯出通膨減緩為債市帶來信心。