業績飆 網購星期一看旺

電商買氣在網購星期一達到高峰，銷售額可能比去年同期成長5.1%，達到112億美元。（美聯社）

統計數據顯示，美國在25日「黑色星期五 」的零售銷售額比去年同期躍增12%，且網購買氣延續到周末，成為27日「網購星期一」的電商 銷售好兆頭。Adobe分析公司預估從24日感恩節至27日的「網購周」期間，線上支出額將年增2.8%，達到348億美元。

Mastercard SpendingPulse發布的資料顯示，美國黑色星期五不計汽車的零售銷售額年增12%，實體門市銷售增加12%，電商銷售勁增14%，顯示民眾外出購物帶動服飾、電子產品及餐飲業的業績表現。這項報告納入透過各種支付方式完成的實體門市和網路銷售，未經通膨調整。

萬事達卡 資深顧問沙多夫說：「零售商今年黑色星期五在所有通路推出促銷活動，刺激實體門市和網路銷售年比強勁成長。隨著消費者把假期購物轉化為全天的體驗，服飾、電子產品、餐飲業的銷售都相當亮眼。」

報告指出，服飾銷售增加19%、餐飲業銷售跳增21%、電子產品銷售成長4%。

先訊美資解決方案公司（Sensormatic）則指出，24日感恩節當天的實體店面人流比去年同期猛增近20%，黑色星期五的實體零售門市和購物中心的客流量年增2.9%。

在黑色星期五落幕後，買氣也延續到周末，網購活動估將維持熱絡。Adobe分析公司的報告估算，26日的電商銷售額為45.2億美元，27日再增至49.9億美元。電商買氣在27日的網購星期一達到高峰，銷售額可能比去年同期成長5.1%，達到112億美元。

Adobe預估，從24~27日這五天的「網購周」期間，線上支出額將年增2.8%，達到348億美元。