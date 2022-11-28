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預期升息近尾聲 美股12月看漲

財經新聞組／綜合報導

美國股市上周五（25日）在感恩節後縮短交易的時段以平盤作收，周線則延續10月以來的反彈走勢。接下來就準備迎接歷來表現較佳的12月，從債市續強來看，聯準會（Fed）官員本周談話，恐怕難以抵擋市場看好升息周期接近尾聲的預期心理。

美股周五於美東時間下午1點提前收盤，標普500指數跌不到0.1%，收在4026.12點。科技股為主的那斯達克綜合指數下跌0.5%。蘋果跌近2%，因為路透引述消息人士報導，鴻海鄭州廠發生抗爭事件導致上萬員工離職，11月iPhone出貨料將下滑。

標普500指數上周上漲1.5%，在過去六周有四周收漲；道瓊周漲1.8%，在過去八周裡也有六周收漲。那斯達克也收漲0.7%。市場信心受到提振，主要是聯準會（Fed）上次會議紀錄顯示，大多數官員支持減緩升息步調。

美股本周表現，首先將取決於黑色星期五的銷售情況以及中國疫情的進一步消息。投資人密切關注黑色星期五購物節人氣，以找出美國消費者在通膨和借貸成本均高的情況下，是否仍然保持消費力道。接著將聚焦11月就業報告，以及Fed主席鮑爾和紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯即將發表的談話上。道明證券（TD Securities）策略師預測，兩位官員都將明確表示，勞動市場緊俏和服務業通膨居高不下，皆將使Fed繼續升息。

不過，研究公司CappThesis創辦人卡貝耶里表示，美股投資人有10月以來的漲勢作後盾，年終是否持續上漲，將取決於12月13日公布的通膨報告以及Fed下一次12月的開會，「最大問題在於，這波是不是和我們之前所見反撲失利同類型的漲勢？」

據統計，歷來標普500指數12月平均上漲1.6%，是平均表現最佳的月份，是所有月份平均漲幅0.7%的兩倍有餘。

美國10年期公債殖利率周五由前一個交易日的3.708%跌到3.703%。Leuthold集團首席投資策略師鮑爾森表示，他對公債市場開始無視Fed官員談話深受鼓舞：「美國10年期公債無視Fed，這在緊縮周期接近尾聲時有所聞，有一說是股市會在Fed停止升息時飆漲，但實際上卻發生於債市殖利率止漲之時。」

鮑爾森看好標普500指數明年1月將會突破原本逼近4800點的前高點，明年全年則會達到5000點，也就是還有將近25%的上漲空間。

指數 升息 殖利率

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