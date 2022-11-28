上市15年 Kindle專注做好一件事

電子書閱讀器銷量遞減，但Kindle仍被視為不可或缺的閱讀設備。（Getty Images）

麻州劍橋市有一位72歲的播客主播埃傑利(Len Edgerly)，過去14年半，他一直談論最喜歡的科技產品：電子書閱讀器Kindle。

埃傑利的播客每周錄製，名稱是「Kindle編年史」(Kindle Chronicles)，700多集當中與作者、讀者、出版業專家和亞馬遜 (Amazon)高管不斷讚賞Kindle，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)也兩次應邀受訪。

埃傑利說他的Kindle是最基本入門款，單價不到100美元，這些年來前後約擁有30台，他喜歡這款閱讀器小巧可放入口袋，毫無負擔的隨身帶著文字走。

亞馬遜2007年11月19日推出第一代Kindle，帶動出版業進一步採用數位電子書，這家電子商務巨頭也自此致力於硬體開發。之後15年內，智慧型手機 和平板電腦崛起、普及性很快超越電子閱讀器，然而，Kindle的電子墨水顯示屏幕比液晶顯示器(LCD)閱讀起來更自然、眼睛較不疲勞，吸引很多粉絲。

埃傑利說，「Kindle編年史」單集下載量有時達2000次，擁有忠實聽眾群。社交新聞網站Reddit有個Kindle群組，擁有20萬2000多名活躍成員，排名前1%；此外，臉書(Facebook)有鑑賞小組，可看到名人度假時或在情境喜劇「生活大爆炸」(The Big Bang Theory)等熱門節目裡使用Kindle。

Kindle發展史可往前追溯到更早的單用途數位設備時代，這些單用途設備包括數位音樂播放器iPod、乃至於數位相機，公元2000年初智慧型手機席捲前便推出。時至今日依然存在。

通訊技術市調機構ABI Research研究主管麥昆(David McQueen)說，這類單用途設備之所以歷久不衰，是因為只專注將一件事做得非常非常好。

電子書閱讀器銷量遞減，許多市場研究公司甚至停止追蹤銷售數據、亞馬遜也未公開Kindle銷售量，儘管如此，Kindle仍被視為不可或缺的閱讀設備，這類設備契合人體的直覺、可容納數千本書、電池壽命長、重量輕、又不必動不動升級，此外，亞馬遜主打電子書、重點不是賣硬體設備，所以Kindle得以保持低價。

Kindle演變史

Kindle最初命名「Fiona」，旨在提供更好的電子書閱讀平台，上市當天，開賣五個半小時便銷售一空。

由於供不應求，貝佐斯當時在發給股東的一封信中說，亞馬遜的供應鍊和製造團隊不得不競相提高產能；貝佐斯說，「我們知道Kindle必須做得像實體書一樣不去干擾讀者，讀者可全神貫注於文字，壓根忘記是在硬體設備上閱讀。

貝佐斯果然說到做到。多年來，Kindle提供更大的顯示屏幕和觸控板、提升字體大小及間距的調整性能、改善處理器和電池壽命；其中，Kindle Paperwhite的照明有所改善、Kindle Oasis防水功能強化，此外，推出兒童版(Kids Edition)，最近還推出可搭配Kindle Scribe的電子筆。

Kindle技術也推陳出新。在第一代Kindle，假如無線上網功能打開且內部存儲量達250MB足可容納200本中長度書籍，電池須每隔一天充電一次，如今電池續航時間長達六周、記憶體存儲量16GB可容納數千本書、重量幾乎減半到5.5盎司，而且Kindle取用的Kindle Store藏書已大增至1300萬本，遠超過一開始的9萬本。功能進步，售價卻下降，由原本399美元降至目前的入門款單價99美元。

儘管如此，當今Kindle與原始版本驚人的相似，八年前加入亞馬遜的Kindle產品負責人巴德科克(Corey Badcock)聲稱，這麼做有戰略性考量。

巴德科克說，Kindle始終想讓人好好閱讀一本書，最重要是確保數位化和便攜性，此外，人們一直強調，不希望收到觀看YouTube的通知，有了Kindle，再也不受干擾，這是另一大優點。

2017年，亞馬遜聲稱，Kindle推出的頭10年售出數千萬台，巴德科克拒絕透露最新銷售數據，僅表示業務持續成長。

市調機構IDC Research分析師黃林(Linn Huang,音譯)認為，Kindle最重要的歷史意義是讓亞馬遜跨足消費科技產品開發，Kindle電子書閱讀器歷久不衰固然可貴，更重要的是，亞馬遜藉由這款產品成了消費品製造商。

亞馬遜的硬體產品包括Fire平板電腦、Firestick串流媒體工具和Echo智慧型擴音器，黃林深信，未來15年Kindle很可能繼續存在亞馬遜產品線中，仍會有電子書閱讀器狂熱份子。