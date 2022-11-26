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禽流感肆虐 美蛋價漲不停

編譯林奇賢／綜合報導
美國今年爆發史上最嚴重的禽流感，導致雞蛋供應吃緊，價格隨之飆漲。（路透）
美國今年爆發史上最嚴重的禽流感，導致雞蛋供應吃緊，價格隨之飆漲。（路透）

美國今年爆發史上最嚴重的禽流感疫情，超過5000萬隻禽鳥罹病喪生或遭撲殺，創下新紀錄，可能導致雞蛋供應更加吃緊，讓已飆漲43%的蛋價更高不可攀。

美國農業部24日公布的數據指出，今年禽流感已導致美國5054萬隻禽鳥死亡，超越2015年的5050萬隻紀錄，成為美國史上最致命的禽流感疫情。

農業部的數據顯示，這波禽流感疫情始於2月，46州的家禽與非家禽類禽鳥遭感染，禽鳥感染禽流感後通常就會死亡，而且養殖場一旦出現一個病例，當局就會撲殺整個雞群，以遏制疫情蔓延，而一座蛋雞場的雞群可能就超過100萬隻。

這麼多禽鳥死亡，也使蛋價、火雞肉價格創新高，加劇消費者面臨的通膨苦痛，也提高美國人慶祝感恩節的成本。

農業部依10月消費者物價指數（CPI）數據彙編的展望報告指出，10月蛋價比去年同期大漲43%，若跟9月相比則漲逾10%。在各項食品類別中，蛋價的年增幅和月增幅都是最大。

產業刊物出版商Urner Barry蛋市記者里斯波利說，美國近期爆發的禽流感，重擊蛋雞產業，正好又碰上需要大量雞蛋來過感恩節假期的時候，可謂雪上加霜。

曾於2015年爆發禽流感疫情的美國，在加強安全和清潔措施後，養殖業者努力將禽流感與野鳥拒之門外。美國農業部告訴路透，2015年有約30%禽流感病例可直接追溯到野生鳥類，今年已攀升至85%。

歐洲與英國也正遭受最嚴重的禽流感危機，英國部分超市在蛋品供應中斷後，開始對消費者祭出限購令。日本也正面臨禽流感疫情，宮崎縣政府上周宣布，九州地方爆發本季第2例禽流感，已開始撲殺這處養雞場內約16萬隻雞。

為預防疫情擴散，宮崎縣政府已將這場養雞場方圓10公里內78處農場（總計飼養約283萬隻雞），列為雞隻與雞蛋禁止移動及出貨的對象。另外，日本放送協會（NHK）報導，青森縣一處養雞場也出現雞隻疑似禽流感反應。

流感 疫情 農業部

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