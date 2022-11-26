黑五促銷戰 科技業爭鳴

25日「黑色星期五」狂歡購物節拉開帷幕。而對於消費者將會關注哪些電子產品的促銷活動，花旗分析師 墨程特(Asiya Merchant)和蘇瓦(Jim Suva)進行了調查。

兩位花旗分析師表示，根據針對逾2200名美國消費者的調查發現，即使不同電子產品類別的購買意願仍有差異，但消費者整體預算「普遍偏低」，這很大程度是因為與一年前相比，多數產品價格有了更大的優惠。

墨程特和蘇瓦表示，在一些主要電子產品類別中，智慧手機 、個人電腦(PC)和平板電腦的消費意願有所上升，而購買電視的意願較去年略有下降。

在智慧手機方面，他們兩人指出，「與去年相比，更高階的iPhone Pro系列更受青睞。」PC和平板電腦的消費意願有所上升，這與最近有關消費者PC市場持續疲軟的報導大相逕庭。

分析師認為，這種情況「可能預示著2023年市場即將觸底的一些早期跡象」。

另外，花旗分析師表示，預計消費者將增加支出的其他產品領域包括電子遊戲機和配件、無線耳機和數位相機。但調查顯示，消費者對健身 和智慧手錶、電腦配件以及智慧音箱等智能家居設備的購買意願有所下降。

墨程特和蘇瓦表示，總體而言，由於對通膨的持續擔憂以及經濟衰退對消費者信心的影響，消費者設備需求「不太可能在短期內恢復」。

話雖如此，該行分析師表示，消費者對蘋果產品的偏好「堅定不移」，對戴爾電腦(Dell)、羅技(Logitech)和三星電子等公司的前景仍持樂觀態度。對索尼、康寧(Corning)和惠普等公司則持保守看法。（財經新聞組）