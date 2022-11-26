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道指升逾150點 3股指本周收漲

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數上漲，在假期而縮短的本周收漲。

道指上漲152.97點或0.45%至3萬4347.03點，連續第3個交易日上漲。史坦普500指數下跌1.14點或0.03%至4026.12點。那斯達克綜合指數下跌58.96點或0.52%至1萬1226.36點，主受Activision Blizzard拖累，該股下跌4.07%，因消息指稱FTC可能阻止其被微軟收購。

三大指數本周均收高。道指在短短一周內上漲1.78%，史指上漲1.53%。以科技股為主的那指落後其他兩個指數，但仍上漲0.72%。

對中國持續封鎖的擔憂令市場受到抑制。在最近幾天病例數攀升後，中國正加強對疫情的限制。本周稍早，中國報告了5月以來的首宗新冠死亡病例。

投資人下周將關注Kroger和Ulta Beauty等公司的更多財報。在經濟方面，交易員將關注Fed官員的進一步評論，以及1日發布的個人消費支出(PCE)報告，這是Fed首選的通膨指標。11月就業報告將於2日發布。

蘋果公司下跌1.96%，主要供應商富士康在中國發生抗議活動。分析師和投資人擔心最近的製造業停工可能會削弱假期的供應。

在《彭博》報導Vista Equity Partners有意收購後，軟體公司Coupa Software繼23日飆升28.9%後，25日再上漲6.38%。

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