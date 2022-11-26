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世足另類競爭：球衣贊助商決高下

財經新聞組／綜合報導

在32支球隊爭奪卡達世界杯之際，愛迪達和Nike也在場上和場外一決高下。

國際足聯(FIFA)預計今年世界杯將有至少50億觀眾，這個全球最受矚目的足球賽事是運動服裝製造商向球隊和個人球員推銷球衣、球鞋和其他產品的重要機會。

在2018年長達一個月的世界杯期間，愛迪達股價下跌6%，因當時備受青睞的愛迪達球隊德國隊被提前淘汰，而Nike贊助的法國隊贏得世界杯冠軍。Nike同期上漲4%，超過當時史坦普500指數1%的漲幅。

在11月9日的財報電話會議上，愛迪達表示，預計與世界杯相關的銷售額約為4億歐元，或4.15億美元，相當於年收入額外新增2%左右。

Wedbush分析師尼克奇(Tom Nikic)表示，雖然與足球相關的商品只占愛迪達和Nike整體業務的一小部分，但圍繞世界杯和球隊球衣的炒作可以產生光環效應，推動其他商品的銷售。

他說，「如果德國人買了一件世界杯球衣，是否還會買一雙新鞋？或者如果愛迪達贊助的球隊贏得比賽，在贏得世界杯的喜悅中，人們會在比其他情況下購買更多球衣嗎？ ? 這就是其中要掌握的變數。」

Nike今年贊助巴西、法國和美國等13支球隊的世界杯球衣，取代愛迪達成為世界杯球衣的領頭羊。有7支球隊穿著愛迪達球衣，包括足球強國德國、西班牙和阿根廷。

另外6個國家或地區穿著Puma球衣，其餘國家則由New Balance和其他品牌贊助。

世界杯開賽4天，Nike隊伍積分15分，愛迪達隊伍積分11分。

比賽開幕至今，Nike股價上漲超過1%，而愛迪達和Puma均下跌超過3%。

目前的賠率顯示Nike隊巴西隊和法國隊最有可能贏得2022年世界杯冠軍。

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