世足另類競爭：球衣贊助商決高下

在32支球隊爭奪卡達世界杯之際，愛迪達和Nike也在場上和場外一決高下。

國際足聯(FIFA)預計今年世界杯將有至少50億觀眾，這個全球最受矚目的足球 賽事是運動服裝製造商向球隊和個人球員推銷球衣、球鞋和其他產品的重要機會。

在2018年長達一個月的世界杯期間，愛迪達股價 下跌6%，因當時備受青睞的愛迪達球隊德國 隊被提前淘汰，而Nike贊助的法國隊贏得世界杯冠軍。Nike同期上漲4%，超過當時史坦普500指數1%的漲幅。

在11月9日的財報電話會議上，愛迪達表示，預計與世界杯相關的銷售額約為4億歐元，或4.15億美元，相當於年收入額外新增2%左右。

Wedbush分析師尼克奇(Tom Nikic)表示，雖然與足球相關的商品只占愛迪達和Nike整體業務的一小部分，但圍繞世界杯和球隊球衣的炒作可以產生光環效應，推動其他商品的銷售。

他說，「如果德國人買了一件世界杯球衣，是否還會買一雙新鞋？或者如果愛迪達贊助的球隊贏得比賽，在贏得世界杯的喜悅中，人們會在比其他情況下購買更多球衣嗎？ ? 這就是其中要掌握的變數。」

Nike今年贊助巴西、法國和美國等13支球隊的世界杯球衣，取代愛迪達成為世界杯球衣的領頭羊。有7支球隊穿著愛迪達球衣，包括足球強國德國、西班牙和阿根廷。

另外6個國家或地區穿著Puma球衣，其餘國家則由New Balance和其他品牌贊助。

世界杯開賽4天，Nike隊伍積分15分，愛迪達隊伍積分11分。

比賽開幕至今，Nike股價上漲超過1%，而愛迪達和Puma均下跌超過3%。

目前的賠率顯示Nike隊巴西隊和法國隊最有可能贏得2022年世界杯冠軍。