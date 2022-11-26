零售商期待高折扣提升銷售

零售業強打折扣戰，消費者遲不出手。（歐新社）

主要零售商 面臨黑色星期五 的巨大壓力，幾家零售商日前發布財報時都表示，假日購物季的銷售可能趨緩。

梅西百貨 、目標百貨、科爾百貨、Gap和Nordstrom都指出10月底和11月初的銷售停滯。

目標百貨調降假日季預期，科爾則以銷售緩慢為由調降財測。梅西百貨CEO甘內特(Jeff Gennette)表示，購物者雖持續造訪其商店和網站，但瀏覽並沒有轉化為買氣。百思買CEO巴里(Corie Barry)表示，購物者對促銷的興趣比平時更高。

這些結果說明了本季的一個新興主題：購物者正在等待最大和最好的折扣，尤其是在通貨膨脹衝擊錢包之際。

對折扣的巨大需求正在推動人們對更盛大的黑色星期五周末懷抱更高期望。根據全美零售聯合會(NRF)和Prosper Insights & Analytics的一項年度調查，預計從24日到網購星期一(28日)購物的人數將達到創紀錄的1.663億。這比一年前增加近800萬人，是NRF自2017年開始跟蹤數據以來的最高估計。

零售商和產業觀察人士一直預計假期銷售比較可能由價格上漲而非巨大的商品需求推動。NRF預測銷售額將成長6%至8%，然而到目前為止，購物者並不急於下手購買。

其他因素也可能抑制10月下旬和11月的需求。在最近的財報電話會議上，Gap和Nordstrom的高管提到秋季反常的溫暖天氣，這可能促使消費者延後購買冬季外套或厚毛衣。

此外，部分美國人正在關注期中選舉；摩根大通負責零售業的股票研究分析師霍弗斯(Chris Horvers)說，激烈的競選可能導致經濟不確定性。而且，如果人們在黑色星期五周末出門，也不盡然是好消息，「如果消費者對本周促銷活動和商店有反應，但之後不久就停止消費，這將加強零售商已經存在的擔憂，亦即消費者只在需要時購物，並且只會在有折扣時才去購物。」