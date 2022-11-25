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Fed放鴿 升息腳步擬減緩

編譯季晶晶、任中原／綜合報導
美國聯準會（Fed）11月決策會議的會議紀錄顯示，「絕大多數」決策官員支持近期緩升息步調，以降低過度緊縮的風險。(路透)
美國聯準會（Fed）11月決策會議的會議紀錄顯示，「絕大多數」決策官員支持近期緩升息步調，以降低過度緊縮的風險。(路透)

美國聯準會（Fed）11月決策會議的會議紀錄顯示，「絕大多數」（substantial majority）決策官員支持近期緩升息步調，以降低過度緊縮的風險，暗示官員傾向12月縮小升息幅度到2碼，顯示鴿派聲量增強。「好幾位」官員也認為明年的終點利率水準應該要高於原先預期，暗示下月公布的「利率點狀圖」可能有所調整。

Fed在11月1~2日決議升息3碼至3.75%~4％，且將繼續升息壓低通膨。但會議紀錄顯示，「絕大多數官員判斷，放慢升息步伐的合適時機可能近期就會到來」，「放慢（升息）步伐能允許委員會評估邁向最大化就業與物價穩定目標的進展」，被認為Fed釋出鴿派訊號，也使市場更加預期Fed將在12月升息2碼，機率達到63.9%。

會議紀錄也顯示，「好幾位」（various）官員認為，由於通膨回落的跡象迄今都不多，這波升息循環的終點利率水準須略高於9月的預測。Fed在9月公布的利率點狀圖顯示，官員預估的利率高峰將約為4.6%，但近來一些官員的發言暗示可能提高到5%以上。市場也預期利率將在明年3月觸頂，略高於5%。

一些官員則警告，升息到頭來「超過抑制通膨所需」的風險正在升高，主張在經濟「更明確受到約束，且有更多具體信號顯示通膨壓力下大幅減弱之前」，先等待並放緩緊縮腳步有其益處。

這顯示Fed內部分歧擴大，凸顯Fed正面臨要在何時、以及如何讓政策轉向的難題。曾在Fed理事會研究溝通的經濟學家米德指出，「好幾位」是Fed需要模稜兩可時才會用到的罕見字眼，若Fed是用「幾位」（several），訊息就沒那麼強，因此須模糊處理。

會議紀錄顯示，官員花了很長的時間討論貨幣政策滯後效應，官員留意到雖然房市等對利率敏感的產業已迅速調整，但升息「對整體經濟活動、勞動市場及通膨的影響時機，依然相當不確定。」

Fed主席鮑爾將在11月30日下午1時30分發表演講，將能影響市場預期。米德認為，鮑爾在策略上將多談金融情勢漸趨寬鬆、以及略有韌性的經濟數據，用鷹派訊息平衡會議紀錄釋放的鴿派訊號，「在他們看到一些經濟趨緩的數據證據之前，他們不能停止升息」。目前鮑爾已將升息的重點從「多快」，轉移到終點利率將會「多高」。

Fed 11月會議記錄重點。(資料來源：彭博資訊)
Fed 11月會議記錄重點。(資料來源：彭博資訊)

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