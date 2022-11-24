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紐約州管制挖礦 開第一槍

編譯王巧文／綜合報導
紐約為全美首個限制加密貨幣挖礦的州。（路透）
紐約為全美首個限制加密貨幣挖礦的州。（路透）

紐約州州長侯可22日簽署了一項為期兩年的禁令，禁止使用非綠能電力的比特幣採礦事業在紐約營運，紐約州成為全美首個限制加密貨幣挖礦的州。未來兩年以PoW（工作量證明）機制挖礦的業者須全面採用可再生能源，否則將無法擴展或更新許可證，新的比特幣礦商也不得開工。

CNBC報導，新法在侯可簽署後即刻生效。侯可表示，紐約踏出關鍵一步，旨在打擊仰賴化石燃料的挖礦活動，進而抑制碳足跡。他表示，這是美國第一條加密幣挖礦管制法律，將確保紐約作為金融創新中心的地位。

紐約礦業法於4月下旬在州眾議院通過，6月獲州參議院批准。根據法規，使用PoW機制來驗證區塊鏈交易的特定加密幣挖礦業務必須暫停營運兩年；這種採礦方法需要最先進的裝備，且消耗大量電力。

業界人士指出，紐約新法有可能在全美各地引發骨牌效應。

數位貨幣公司Foundry挖礦策略副總裁凱文·張反對這項新法，他表示，此舉清楚表明紐約對比特幣挖礦企業關上大門，也樹立禁止特定產業使用能源的先例。

美國數位商會執行長鮑倫稱，這是紐約重大挫折，扼殺紐約作為全球金融服務及科技領頭羊的未來，並迫使加密幣挖礦公司遷往他處，帶走就業機會，從而削弱了紐約經濟。他指出，比特幣採礦業務為當地社區提供高薪和優質工作，有些工作年薪高達8萬美元。加密產業倡導者說，挖礦設備為當地許多電工、工程師和建築工人提供生意。

比特幣 紐約州 貨幣

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