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PC寒冬 惠普將裁6000人

編譯葉亭均╱綜合報導
惠普宣布未來三年將在全球裁員4000人至6000人。（路透）
惠普宣布未來三年將在全球裁員4000人至6000人。（路透）

惠普（HP）上季營收比去年同期下滑逾11%，本季獲利預估與全年財測都低於市場預期，認為個人電腦（PC）需求下滑的挑戰將延續至明年，預期全年PC銷售將下滑10%。惠普也宣布未來三年將在全球裁員4000人至6000人，其中40%將在2023年執行。

惠普是最新一家以大規模裁員因應經濟挑戰的科技公司。臉書母公司Meta和亞馬遜已各自開始裁員約1萬人、推特約7500人，希捷（Seagate）將裁3000人，思科、微軟與Salesforce也都在縮編人員。

惠普在止於10月底的年度第4季（上季）營收148億美元，淨損2億美元，主要反映一項法律和解案的成本，經調整後為每股盈餘85美分，略高於市場預期。

產品包含PC和筆電的個人系統事業群上季營收年減13%至103億美元，整體電腦銷量減少21%，筆電下降26%，桌上型電腦也下滑3%，商務PC營收年減6%。影像與印刷部門上季營收則下滑7%到45億美元。

惠普估，本季經調整後每股盈餘為70~80美分，今年11月起的2023年度經調整後每股盈餘為3.2~3.6，都低於預期，這個財測也包含2023年度PC銷售將減少10%的假設。

執行長羅爾斯說，需求下滑最初從低階消費者產品，隨後範圍擴大，因企業開始縮編人力並削減投資，「我們預期市場環境仍具挑戰」，「現在應該審慎地不要假設市場會在2023年好轉」。財務長梅爾絲也說，許多近來的挑戰都可能延續到2023年度。惠普同日宣布「未來準備轉型計畫」，希望在2025年度前每年節省14億美元。

為管控成本，除了將減少不動產足跡，未來三年也將對約6.1萬名全球的人力裁員多達10%，預估裁汰4000~6000人。

羅爾斯說，40%的裁員將在2023年執行，其餘平均分布到之後兩年。惠普估計整頓相關費用約10億美元，包括2023年度約6億美元。

分析師指出，惠普的展望、以及總體經濟、PC與周邊事業所面臨的艱鉅挑戰，都讓人擔心未來四季以上的PC購買力道將減弱，但惠普的整頓計畫顯示該公司正認清PC與印刷市場的新現實，以撙節措施面對核心市場將萎縮的2023年，有助限制獲利和現金流降幅。惠普股價23日早盤漲逾2%。

惠普財報重點概況。（記者吳凱中/製表）
惠普財報重點概況。（記者吳凱中/製表）

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