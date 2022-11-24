特斯拉 跌過頭 調升評級股價

特斯拉股票連日大跌引起華爾街知名空頭分析師的關注。花旗分析師麥可立(Itay Michaeli)將特斯拉評級從「賣出」調升至「中性」，認為該公司市值從2021年11月的高位回落超過6000億元，幾乎跌過頭了。他給特斯拉的新目標價為176元，高於之前的141.33元。

違反ESG準則 高盛 遭罰400萬

證券交易委員會(SEC)指控高盛資產管理公司未能遵守其涉及環境、社會和治理(ESG)的投資政策和程序，對該公司處以400萬元的罰款。SEC表示，高盛資產管理子公司「投資團隊在用於篩選和監控證券的ESG研究方面存在一些政策和程序失誤」。不當行為發生在2017年4月至2020年2月期間。

利率 微降 房貸申請量增2.2%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，由於利率略有下降，上周房貸申請較前周增加2.2%。對每周利率變動最敏感的再融資申請上漲2%，但仍較一年前同周低86%。購屋房貸申請增加3%，但較一年前下降41%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.9%降至6.67%。

迪爾獲利增75% 明年會更好

迪爾上季獲利高於預期，原因是其農業和建築設備價格上漲加速了強勁的銷售，並預測明年的淨利將增加。這家總部位於伊利諾伊州的公司淨利成長75%至22.5億元，合每股7.44元，高於市場普遍預期的每股7.11元。淨銷售額143.5億元，高於預期的133.9億元。

看好政局改善 小摩深耕拉美

摩根大通拉丁美洲和加拿大CEO埃扎吉雷(Alfonso Eyzaguirre)表示，由於預計該地區的地緣政治前景將會改善，未來幾年摩根大通將在拉丁美洲保持成長。即使該地區選舉結果轉向左傾政府也不會改變發展計畫，並預期短期波動不會影響長期前景。

新聞集團合併福斯再遭反對

《華爾街日報》報導，媒體大亨默多克(Rupert Murdoch)重組新聞集團和福斯集團的合併計畫遭到Independent Franchise Partners的反對，該公司是兩家公司的主要股東。報導引述聲明指出，這家倫敦投資公司上月告訴新聞集團董事會特別委員會，合併本身無法實現公司的全部價值。