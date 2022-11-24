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重現40年代 僅防極端波動

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)表示，投資人應該為2023年的「極端波動」做好準備，因為美國經濟即將重現上世紀40年代那種盛衰交替的通膨周期。

他在接受媒體採訪時，將當前的通膨期與二戰後經濟中的需求驅動型通膨進行了比較，並評論指出：「我們不認為現在比較像70年代，反而更像是40年代，這是一個『盛衰交替』的過程。」

威爾森進一步解釋，在上世紀40年代，供需最終平衡，但通膨依然頑固不下，這可能是明年經濟前景的一種可能。而且這種趨勢已經開始顯現：即使需求疲軟、供應問題改善，美國通貨膨脹率仍遠高於Fed 2%的目標，10月消費者物價勉強降至7.7%。

他強調，「當需求下降、供應增加時，通膨不可能像上升時那麼快地消退。這將是2023年會看到的景象。」

居高不下的通膨給Fed帶來了麻煩，一直在匆忙升息、企圖控制高物價。Fed今年來已經將基準利率調升近400個基點，這給華爾街敲響了警鐘，投資人擔心Fed可能會讓經濟陷入衰退，從而引發股市更大的波動。

威爾森特別點出未來波動的一個指標：M2貨幣供給額的下降。M2增速已由2021年初的27%驟降至如今的2.5%，與前十年形成鮮明對比；當時股市活躍，利率較低，經濟流動性很強。M2貨幣供給額包括現金、支票存款和高流動性存款。

他表示，「我們將進入一個經濟變數、波動性非常大的環境。這會是個艱難的經營環境，有些公司會在這方面做得很好，有些則不會。但坦白說，這可能會讓整個股市產生更大的分化。」

他警告投資人，明年的企業業績將好壞參半。

他表示，明年2月公布的第4季財報也許會終結目前的熊市反彈，並預計史坦普500指數將在明年初觸底於3900點。（財經新聞組）

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