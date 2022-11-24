裁員潮高漲 谷歌恐難置身事外

隨著整個科技業裁員 潮襲來，部分谷歌 員工擔心他們會成為下一個。

其他科技同業、尤其是那些受到廣告市場下滑的公司裁員最多；雖然谷歌至今尚未大規模裁員，但內部焦慮情緒正在上升。

Alphabet主管強調需要加強「重點」，降低方案成本並提高公司效率20%。最近的績效評估也出現變化，部分員工指出差旅預算的減少和花銷的減少，代表可能會出現更大的變化。

離谷歌總部幾英里之遙的Meta本月宣布將裁員13%，即超過1.1萬名員工，因為廣告收入下降。Snap於8月宣布裁員20%；推特新老闆馬斯克接手後馬上宣布裁員一半。惠普本周宣布，計畫未來3年內裁員4000至6000人。

谷歌的業務並不像許多同行那樣受到嚴重打擊，但潛在的經濟衰退、通膨飆升和利率上升相結合，正在產生明顯的影響。該公司上月表示，YouTube的廣告收入較上年同期下滑；並表示，第4季將大幅減少員工人數增加。

隨著加密貨幣 交易所FTX的崩潰，加密貨幣市場進一步下跌，這對谷歌的最新業績造成影響，導致人們越來越擔心裁員潮蔓延。

谷歌的裁員行動已經已蠢蠢欲動。該公司取消了下一代Pixelbook筆記型電腦，削減了對其Area 120內部孵化器的資金，並表示將關閉其數位遊戲服務Stadia。

進一步讓員工感到壓力是最近對績效審查和即將推動的層級報告制度更動。

今年稍早，谷歌表示將放棄其長期以來冗長的晉升評比作法，以往員工需要填寫長長的表格，其中包括老闆和同事的評論。該公司改用稱為「谷歌同仁審查和開發」(GRAD)的簡化流程。

谷歌表示，新系統將帶來更高的薪酬，但員工認為公司正在尋找削減成本的方法，這種大幅翻修給評級留下更多模糊空間。