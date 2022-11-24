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Fed暗示：升息幅度將縮小

財經新聞組／綜合報導
Fed終於鬆口將縮減升息幅度。（路透）
Fed終於鬆口將縮減升息幅度。（路透）

Fed會議紀錄顯示，與會官員同意，在評估政策對經濟的影響後，應該盡快進行較小幅度的升息

會議摘要反映出多位官員過去幾周發表的談話，顯示即將小幅升息。市場普遍預計，在連續4次升息3碼(0.75個百分點)之後，負責制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)將在12月將升息幅度縮小至2碼(0.5個百分點)。

官員們雖然暗示未來升息幅度會更小，但表示仍然看不到通膨減弱的跡象。然而，部分FOMC成員擔心如果Fed繼續以同樣激進的步伐推進，金融體系將面臨風險。

會議紀錄指出：「絕大多數與會者認為，放慢升息幅度可能很快就是合適的。」「與貨幣政策行動對經濟活動和通膨的影響相關的不確定落後幅度，是這種評估為何重要的原因之一。」

會議紀錄指出，較小幅度的升息將使政策制訂者有機會評估連續升息的影響。Fed下次利率決定是在12月14日。

紀錄指出，部分成員表示「放慢升息幅度可以降低金融體系不穩定的風險」。其他人則表示，願意等待以放慢步伐。官員們認為經濟風險現在偏向下行。

市場一直在尋找線索，以了解下次升息的幅度，並了解政策制訂者認為明年必須再升息多少才能在對抗通膨方面取得令人滿意的進展。

與會官員表示，對於大眾來說，更關注Fed將升息到多高而非「進一步提高目標區間的步伐」同樣重要。會議紀錄指出，最終利率可能高於之前的預期。

最近幾天，Fed官員們基本上一致認為有必要繼續對抗通膨，同時也表示可以降低升息幅度。這意味著很有可能在12月升息2碼(0.5個百分點)，但之後的進程仍然不確定。

市場預計2023年還會進行幾次升息，使基金利率升至5%左右，然後可能在明年年底前降息

升息 利率 降息

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