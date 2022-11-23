我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升息幅度縮小 美股震盪走升

白宮發言人：拜登政府支持議長和議員出訪 包括台灣

Fed鴿派聲音偏強 多數官員希望不久後放慢升息步伐

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會周三發布11月1-2日會議紀要，鴿派聲音偏強。（路透）
美國聯準會周三發布11月1-2日會議紀要，鴿派聲音偏強。（路透）

聯準會官員在本月稍早的會議上得出結論，應在不久後放緩升息步伐以減緩過度緊縮的風險，暗示他們傾向於12月升息幅度縮小到2碼（50個基點）。

根據周三在華盛頓發布的11月1-2日會議紀要，「大多數與會者認為，放

慢升息步伐的合適時機可能不久就會到來」。

與此同時，有數位官員做出結論表示，聯邦資金利率最終峰值將略高於先前預測的水準。

另外，聯準會內部經濟學家在會上告訴決策官員，明年經濟衰退的可能性升高到幾乎50%。這是央行3月開始升息以來首次出現類似警告。

在11月初的會議上，聯準會第四次升息3碼至3.75%-4％，延續1980年代以來最激進的緊縮政策。

那次會議上官員討論了貨幣政策滯後效應和對經濟和通膨的影響，以及連續升息多快會開始影響支出和招聘。多位聯準會官員提到，放慢升息

步伐可讓官員判斷距離實現目標取得多少進展。

根據紀要，「這類評估工作之所以重要，原因之一在於與貨幣政策行動對經濟活動和通膨影響相關的滯後效果和滯後幅度尚存在不確定性」。

聯準會在11月初會議的政策聲明中提到，將把利率提高到「足夠限制性」的水準，並把累計升息和政策滯後性因素納入政策考量之中。

自從11月會議以來，數位聯準會官員暗示支持下月將升息幅度降至2碼。投資人也是類似看法，期貨定價顯示，市場預計政策利率將在明年年中前後於5%左右觸頂。

聯準會主席鮑爾11月30日會發表演講，這將是影響市場預期的一個機會。

升息 聯準會 利率

上一則

雞肉價格終於回落，這該感謝公雞

下一則

巴菲特做慈善 再捐7.59億美元波克夏B股

熱門新聞

美國前財政部長桑默斯。 （路透）

桑默斯：美應自強而非毀中 利率過5機率較大

2022-11-19 04:38
「末日博士」羅比尼(圖)嚴詞批評幣安執行長趙長鵬。(路透資料照)

羅比尼：幣安執行長趙長鵬是「行走的定時炸彈」

2022-11-17 10:48
社群媒體推特爆發員工出走潮，新老闆馬斯克卻發推文慶祝平台用戶數創新高。 （路透）

推特爆工程師出走潮 馬斯克卻在慶祝使用率創新高

2022-11-18 08:59
全球首富馬斯克（Elon Musk）對旗下社群平台推特的員工下達最後通牒，要求員工忠心服務一個全新面貌、「鐵腕」（hardcore）的推特，或者領完資遣費走人。（美聯社）

馬斯克對推特員工下最後通牒：忠心服務或領資遣費滾蛋

2022-11-16 08:18
加密幣富豪班克曼-佛瑞德曾有「下一個巴菲特」之稱，但原先由他擔任執行長的加密幣交易所FTX聲請破產，身價淨值也歸零。路透

從SBF到伍德 獲讚「下一個巴菲特」美譽變詛咒？

2022-11-19 11:59
加密幣交易所FTX聲請破產，拖累比特幣等加密幣行情。圖／路透

FTX破產說明什麼？克魯曼：加密幣氣數將盡

2022-11-18 11:02

超人氣

更多 >
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射

維州沃爾瑪槍案6死6傷 目擊者稱兇嫌無差別掃射
大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元

大S提6點聲明反擊汪小菲：心臟不好不能吸毒、沒拿到4000萬元
汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元

汪小菲近千萬床墊將被燒毀 處理費用480美元
南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災