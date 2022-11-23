Fed鴿派聲音偏強 多數官員希望不久後放慢升息步伐

美國聯準會周三發布11月1-2日會議紀要，鴿派聲音偏強。（路透）

聯準會 官員在本月稍早的會議上得出結論，應在不久後放緩升息 步伐以減緩過度緊縮的風險，暗示他們傾向於12月升息幅度縮小到2碼（50個基點）。

根據周三在華盛頓發布的11月1-2日會議紀要，「大多數與會者認為，放

慢升息步伐的合適時機可能不久就會到來」。

與此同時，有數位官員做出結論表示，聯邦資金利率 最終峰值將略高於先前預測的水準。

另外，聯準會內部經濟學家在會上告訴決策官員，明年經濟衰退的可能性升高到幾乎50%。這是央行3月開始升息以來首次出現類似警告。

在11月初的會議上，聯準會第四次升息3碼至3.75%-4％，延續1980年代以來最激進的緊縮政策。

那次會議上官員討論了貨幣政策滯後效應和對經濟和通膨的影響，以及連續升息多快會開始影響支出和招聘。多位聯準會官員提到，放慢升息

步伐可讓官員判斷距離實現目標取得多少進展。

根據紀要，「這類評估工作之所以重要，原因之一在於與貨幣政策行動對經濟活動和通膨影響相關的滯後效果和滯後幅度尚存在不確定性」。

聯準會在11月初會議的政策聲明中提到，將把利率提高到「足夠限制性」的水準，並把累計升息和政策滯後性因素納入政策考量之中。

自從11月會議以來，數位聯準會官員暗示支持下月將升息幅度降至2碼。投資人也是類似看法，期貨定價顯示，市場預計政策利率將在明年年中前後於5%左右觸頂。

聯準會主席鮑爾11月30日會發表演講，這將是影響市場預期的一個機會。