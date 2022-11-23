手機瀏覽器 谷歌 願開放平台

Android行動操作系統的所有者谷歌(GOOGL-US)表示，在英國開始對行動瀏覽器的競爭市場展開調查後，它承諾構建繁榮的開放平台。谷歌發言人表示，「與任何其他行動平台相比，Android 為人們提供了更多的應用程式和應用程式商店選擇。」

競逐海灣IPO 花旗強化投行

過去兩年，花旗集團在海灣地區的投資銀行團隊規模翻了一倍，阿聯酋和沙烏地阿拉伯的員工人數也在增加，與競爭對手一同角逐炙手可熱的海灣IPO市場。海灣地區已成今年公開發售股票的亮點。數據顯示，今年透過首次公開募股(IPO)籌集約160億元，約占歐洲、中東和非洲IPO總募資的一半。

默克胃癌療法後期研究成功

默克公司(Merck & Co Inc)表示，其抗癌藥物可瑞達(Keytruda)與化療相結合的療法，達到治療一種胃癌後期研究的主要目標。該製藥商表示，與作為獨立療法的化療相比，聯合療法可以幫助癌症患者延長壽命，在研究中顯示出「具統計學意義」和「具臨床意義」的改善。

Fanatics-Nike合作模式擴編

體育商業平台Fanatics正在擴大與Nike簽署的長期合作夥伴關係，包括為日本最成功和最受歡迎的棒球隊讀賣巨人隊生產和經銷商品。除了獨家商品銷售權，Fanatics將為讀賣巨人隊經營電商和實體零售業務，並計畫在2023賽季之前翻新東京巨蛋的零售店。Nike將成為讀賣巨人隊的官方球衣供應商。

迪克體育用品連兩季升財測

迪克體育用品(Dick's Sporting Goods Inc.)連續兩季提高財測，但毛利率 低於分析師預期。目前預計今年可比店面銷售額將下降1.5%至3%，高於之前預測的下降6%。不計項目的獲利在11.5元至12.1元間，而之前的預測值為10元。第3季同店銷售額成長6.5%，與預計的下降3.1%完全相反。

Zoom股價自疫情 高點跌9成

Zoom Video Communications Inc股價已自2020年10月的疫情高點下跌90%，上季成長歷來最慢並調降年度銷售預期，促使至少6家券商調降其目標價。由於產品開發和行銷支出增加，第3季營運費用飆升56%。調整後營業獲利率從一年前39.1%降至34.6%。